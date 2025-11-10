Москва и Дели подготовят соглашение о гарантиях для индийских мигрантов

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 64 0

Стороны могут заключить его во время декабрьского визита Путина в Индию.

Пакет гарантий для индийских мигрантов

Фото: Вадим Савицкий/ТАСС

Москва и Нью-Дели обсуждают соглашение, которое должно защитить права индийских трудовых мигрантов в России и одновременно увеличить их число в ближайшие годы. Об этом сообщает The Economic Times.

В частности, стороны рассматривают завершение договоренностей во время ожидаемого визита российского президента в Индию в начале декабря, который, как ранее сообщали NDTV и News18, может состояться 5–6 декабря. Российская дипломатия готовит широкий пакет соглашений по разным направлениям, включая трудовую миграцию.

Дискуссии по теме велись на встрече министров труда двух стран в Дохе 5 ноября, где обсуждались механизмы сотрудничества. По данным Минтруда РФ, общая квота на привлечение иностранных работников в России на 2025 год составляет 234,9 тыс. человек, из которых 71 817 выделены для граждан Индии. Ранее в июле заявлялось о планах на миллион индийских мигрантов, но эта цифра была опровергнута официально.

На практике индийские работники в России задействованы прежде всего в строительстве и текстильной отрасли, при этом отмечается растущий спрос на квалифицированные кадры в машиностроении и электронике. Согласование двусторонних гарантий может упростить их легальное трудоустройство и снять ряд организационных и правовых барьеров.

