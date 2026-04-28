Умер народный артист России Роберт Ляпидевский

Андрей Черненко
Мужчина скончался в возрасте 89 лет.

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

На 90‑м году жизни не стало народного артиста Российской Федерации Роберта Анатольевича Ляпидевского, сообщили в Театре кукол Образцова.

«Роберт Анатольевич Ляпидевский был безупречным образцовцем и человеком редкой души. Больно, когда из жизни уходит такая чудесная личность. Невосполнима утрата, которую понесли его родные и близкие, актеры, коллеги по театру, кому общение и работа с Робертом Анатольевичем приносили настоящую радость и творческое наслаждение. Мы глубоко соболезнуем и скорбим со всеми вместе», — говорится в сообщении.

Роберт Анатольевич родился в семье легендарного летчика, первого Героя Советского Союза Анатолия Васильевича Ляпидевского — участника экспедиции по спасению ученых и моряков с ледокола «Челюскин».

Путь Ляпидевского к кукольному театру был непростым: по настоянию родителей он два года учился в Нахимовском училище, затем поступил на факультет журналистики в Институт дружбы народов имени Патриса Лумумбы, увлекался спортом и музыкой. В театр он попал почти случайно — по совету друга, музыканта оркестра Театра Образцова.

Сам Роберт Анатольевич вспоминал, что до этого собирался поступать в цирковое училище: он считал себя эксцентриком и комиком. Но все изменилось, когда он впервые пришел в театр и взял в руки куклу — тогда он понял: «Это — мое!».

За 65 лет работы в Театре Образцова Роберт Анатольевич сыграл множество ярких ролей. Среди его героев — дух окровавленной графини и царь Салтан, влюбленный Аладдин и циник Дон Жуан, Критский бык и русский Медведь, Антифол Сиракузский и ослик Иа.

Особенно запомнились зрителям его работы в «Божественной комедии», где он сыграл Ангела, Дьявола и Создателя, а также роль Конферансье Эдуарда Апломбова в «Необыкновенном концерте».

