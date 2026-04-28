Уже лучше? Стало известно о состоянии борющейся с раком желудка Лерчек

Дарья Корзина
Дарья Корзина 66 0

Блогер вернулась к танцам.

Самочувствие Лерчек — свежие новости

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной

Состояние Лерчек стабилизируется на фоне лечения онкологического заболевания

Самочувствие блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, улучшается. Об этом рассказал фотограф Георгий Камаев в своих социальных сетях.

По словам Камаева, Чекалина сохраняет активность и стремление к привычному образу жизни даже в сложных условиях.

«Я не знаю ни одного другого человека с таким уровнем энергии, поэтому, даже когда плохо и тяжело, она остается активной и пытается делать, что может. Слава Богу, сейчас состояние и самочувствие лучше», — высказался фотограф.

Ранее жених блогера, хореограф Луис Сквиччиарини, сообщил, что врачи разрешили ей умеренные физические нагрузки. В их числе — плавание и танцы, которые ранее занимали важное место в жизни Чекалиной. Он также опубликовал архивные видеозаписи с ее выступлениями, отметив, что танцы приносили ей значительную эмоциональную поддержку. По его словам, блогер прекратила занятия на позднем сроке беременности из-за болевого синдрома.

Весной 2026 года, вскоре после четвертых родов, у Чекалиной диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами, включая поражение позвоночника и нижних конечностей. В настоящее время она проходит курс лечения.

В марте с блогера сняли домашний арест, заменив меру пресечения на запрет определенных действий. Ранее Чекалину, ее супруга Артема Чекалина и их партнера Романа Вишняка обвиняли в выводе средств за рубеж с использованием подложных документов.

Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной
27 апр
Надо было сразу: Чекалин заплатил налоговой почти миллиард рублей
26 апр
СК возбудил уголовное дело из-за взлома соцсетей Артема Чекалина
22 апр
Лерчек призналась, кто вложил деньги в ее новый бренд
19 апр
Лерчек и Блиновская в прошлом? — Калашникова о борьбе с инфоцыганами
16 апр
«Кого защищаем?» — сестра певца Эмина о ситуации вокруг онкобольной Лерчек
14 апр
По следам Эдварда Била: Что известно о СИЗО, куда отправили Артема Чекалина
14 апр
Медосмотры и психологи: Чекалин начнет отбывать срок в СИЗО «Капотня»
14 апр
«Им воздастся»: Карина Нигай отреагировала на приговор Артему Чекалину
13 апр
Екатерина Гордон намерена защищать Артема Чекалина
13 апр
«Согласны» — Прокуратура о приговоре Чекалину по делу о выводе средств за рубеж
Одним удача, другим испытания: гороскоп для всех знаков зодиака на май 20...

Последние новости

17:13
Подрядчики вырубили десятки деревьев в Шервудском лесу, где жил Робин Гуд
17:05
Безопасность короля Карла III усилят из-за угроз со стороны жертв Эпштейна
16:54
Умер народный артист России Роберт Ляпидевский
16:35
Золотая приправа против тревоги: найдено природное средство от стресса
16:28
Весна поборется за свои права: когда в Москве растает снег
16:21
«А зачем мне черная икра?»: Олег Газманов раскрыл детали своего райдера

Сейчас читают

В Хабаровском крае мужчина погиб при взрыве в воинской части
Врачи перечислили смертельно опасные привычки: связаны с питанием и физической активностью
Искусство снижать цену: как правильно торговаться при покупке жилья
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео