Уже лучше? Стало известно о состоянии борющейся с раком желудка Лерчек

Состояние Лерчек стабилизируется на фоне лечения онкологического заболевания

Самочувствие блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, улучшается. Об этом рассказал фотограф Георгий Камаев в своих социальных сетях.

По словам Камаева, Чекалина сохраняет активность и стремление к привычному образу жизни даже в сложных условиях.

«Я не знаю ни одного другого человека с таким уровнем энергии, поэтому, даже когда плохо и тяжело, она остается активной и пытается делать, что может. Слава Богу, сейчас состояние и самочувствие лучше», — высказался фотограф.

Ранее жених блогера, хореограф Луис Сквиччиарини, сообщил, что врачи разрешили ей умеренные физические нагрузки. В их числе — плавание и танцы, которые ранее занимали важное место в жизни Чекалиной. Он также опубликовал архивные видеозаписи с ее выступлениями, отметив, что танцы приносили ей значительную эмоциональную поддержку. По его словам, блогер прекратила занятия на позднем сроке беременности из-за болевого синдрома.

Весной 2026 года, вскоре после четвертых родов, у Чекалиной диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами, включая поражение позвоночника и нижних конечностей. В настоящее время она проходит курс лечения.

В марте с блогера сняли домашний арест, заменив меру пресечения на запрет определенных действий. Ранее Чекалину, ее супруга Артема Чекалина и их партнера Романа Вишняка обвиняли в выводе средств за рубеж с использованием подложных документов.

