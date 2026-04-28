Весна поборется за свои права: когда в Москве растает снег

Высота снежного покрова в столице уже достигла десяти сантиметров.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Синоптик Позднякова: снег в Москве растает к 1 мая
Снег в Москве должен полностью растаять к 1 мая. Об этом сообщила синоптик Татьяна Позднякова в беседе с РИА Новости.
По словам специалиста, во вторник 28 апреля высота снежного покрова в столице достигла десяти сантиметров. Она уточнила, что снегопад в Москве должен прекратиться в среду 29 апреля.
Также Позднякова отметила, что в самой российской столице снег, вероятнее всего, сойдет к началу мая.
«К 1 мая в Москве, во всяком случае, снег растает», — заявила она.
При этом на севере Московской области, где местами высота снежного покрова достигает 23 сантиметров, таяние может начаться только к концу первых майских праздников.
Помимо этого, синоптик сообщила, что в ближайшие дни ожидается потепление. Оно должно ускорить сход снега в Москве и Подмосковье.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, апрельская непогода в Московском регионе обновила сразу несколько рекордов. Синоптики зафиксировали максимальные показатели для конца апреля по количеству осадков, высоте сугробов и низкому атмосферному давлению.
Последствия сильного ветра и снегопадов продолжают устранять в регионе. Энергетики восстанавливают электроснабжение в населенных пунктах, где произошли отключения. К майским праздникам в Центральную Россию, по прогнозам, должна вернуться теплая погода. Температура может приблизиться к плюс 20 градусам.
- 28 апр
- Апрельская непогода в Московском регионе стала рекордной по трем показателям
- 28 апр
- «Россети» устраняют последствия циклона в регионах РФ
- 28 апр
- Жителям Москвы и соседних регионов пообещали метель и гололедицу во вторник
- 28 апр
- Непогода в Центральной России может сорвать посевную
- 28 апр
- Непогода в Центральной России: как долго продержится внезапно вернувшаяся зима
- 28 апр
- Снегопад снова обрушился на Москву
- 27 апр
- Метеозависимость или болезнь? Когда скачки давления становятся опасны
- 27 апр
- Синоптики предупредили москвичей об ухудшении погоды
- 27 апр
- Мощный снегопад обрушился ночью на Москву и соседние регионы
- 26 апр
- В Подмосковье выпал снег
