Золотая приправа против тревоги: найдено природное средство от стресса

Eating Well: куркума признана эффективным средством для снижения уровня стресса

Куркума признана эффективным средством для снижения уровня стресса и борьбы с тревожными состояниями. Об этом сообщило издание Eating Well со ссылкой на диетологов Карман Мейер и Миранды Галати.

Специалисты отметили, что регулярное включение этой приправы в рацион положительно влияет на психоэмоциональный фон человека. Основной секрет кроется в химическом составе продукта. Он воздействует на внутренние процессы организма, напрямую связанные с настроением и реакцией на внешние раздражители.

Ключевым компонентом специи является куркумин — уникальное соединение, обладающее мощным противовоспалительным действием. Диетолог Карман Мейер пояснила механизмы этой взаимосвязи.

«Воспаление может привести к негативным последствиям для психического здоровья, а депрессия провоцирует воспалительную реакцию в организме», — отметила эксперт.

В свою очередь, Миранда Галати акцентировала внимание на комплексном воздействии продукта. Она подчеркнула лечебный потенциал специи.

«Поскольку куркумин обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, он может помочь облегчить симптомы тревоги и депрессии и улучшить психическое здоровье», — добавила специалист.

Добавка работает сразу в нескольких направлениях, защищая клетки от окислительного стресса и купируя скрытые воспалительные процессы.

Несмотря на выраженную пользу куркумы, диетологи призывают к осознанному подходу в вопросах заботы о себе. Они единогласно подтвердили, что использование специи дает наилучший результат в сочетании с ведением здорового образа жизни. Однако приправа не может заменить профессиональную медицинскую помощь.

Эксперты настоятельно рекомендуют при возникновении серьезных симптомов депрессии или затяжной тревоги не ограничиваться самолечением, а своевременно обращаться за консультацией к врачу.

Куркума выступает скорее как вспомогательный, естественный элемент поддержки организма, повышающий общую сопротивляемость стрессовым факторам. Однако основной упор при терапии должен делаться на комплексное лечение.

