Золотая приправа против тревоги: найдено природное средство от стресса

Диана Кулманакова
Правильное использование этой добавки к пище помогает организму справляться с эмоциональным давлением.

Eating Well: куркума признана эффективным средством для снижения уровня стресса

Куркума признана эффективным средством для снижения уровня стресса и борьбы с тревожными состояниями. Об этом сообщило издание Eating Well со ссылкой на диетологов Карман Мейер и Миранды Галати.

Специалисты отметили, что регулярное включение этой приправы в рацион положительно влияет на психоэмоциональный фон человека. Основной секрет кроется в химическом составе продукта. Он воздействует на внутренние процессы организма, напрямую связанные с настроением и реакцией на внешние раздражители.

Ключевым компонентом специи является куркумин — уникальное соединение, обладающее мощным противовоспалительным действием. Диетолог Карман Мейер пояснила механизмы этой взаимосвязи.

«Воспаление может привести к негативным последствиям для психического здоровья, а депрессия провоцирует воспалительную реакцию в организме», — отметила эксперт.

В свою очередь, Миранда Галати акцентировала внимание на комплексном воздействии продукта. Она подчеркнула лечебный потенциал специи.

«Поскольку куркумин обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, он может помочь облегчить симптомы тревоги и депрессии и улучшить психическое здоровье», — добавила специалист.

Добавка работает сразу в нескольких направлениях, защищая клетки от окислительного стресса и купируя скрытые воспалительные процессы.

Несмотря на выраженную пользу куркумы, диетологи призывают к осознанному подходу в вопросах заботы о себе. Они единогласно подтвердили, что использование специи дает наилучший результат в сочетании с ведением здорового образа жизни. Однако приправа не может заменить профессиональную медицинскую помощь.

Эксперты настоятельно рекомендуют при возникновении серьезных симптомов депрессии или затяжной тревоги не ограничиваться самолечением, а своевременно обращаться за консультацией к врачу.

Куркума выступает скорее как вспомогательный, естественный элемент поддержки организма, повышающий общую сопротивляемость стрессовым факторам. Однако основной упор при терапии должен делаться на комплексное лечение.

Одним удача, другим испытания: гороскоп для всех знаков зодиака на май 20...

Последние новости

17:13
Подрядчики вырубили десятки деревьев в Шервудском лесу, где жил Робин Гуд
17:05
Безопасность короля Карла III усилят из-за угроз со стороны жертв Эпштейна
16:54
Умер народный артист России Роберт Ляпидевский
16:35
Золотая приправа против тревоги: найдено природное средство от стресса
16:28
Весна поборется за свои права: когда в Москве растает снег
16:21
«А зачем мне черная икра?»: Олег Газманов раскрыл детали своего райдера

Сейчас читают

В Хабаровском крае мужчина погиб при взрыве в воинской части
Врачи перечислили смертельно опасные привычки: связаны с питанием и физической активностью
Искусство снижать цену: как правильно торговаться при покупке жилья
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео