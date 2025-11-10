Ждать недолго: назван срок индексации страховых пенсий в России

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 65 0

Госдума утвердила план поэтапного увеличения выплат.

Когда в России повысят пенсии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Светлана Бессарб: индексация страховых пенсий в России пройдет с 1 января 2026 года

Индексация страховых пенсий в России пройдет с 1 января 2026 года. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Lenta.ru.

По словам депутата, в первом чтении в проекте бюджета уже предусмотрены средства на повышение выплат почти для 38 миллионов человек. Индексация составит 7,6 процента. Далее, как уточнила парламентарий, с 1 апреля 2026 года будет увеличен размер социальных пенсий на 6,8 процента, а с 1 октября повысятся военные пенсии и выплаты бывшим сотрудникам силовых ведомств. Рост денежного довольствия для этой категории пока прогнозируется на уровне 4 процентов, однако показатель может измениться в зависимости от инфляции.

В России насчитывается около 43 миллионов пенсионеров, и все они получат проиндексированные выплаты в соответствии с установленным графиком. Повышение станет частью общей программы поддержки граждан пожилого возраста и ветеранов труда.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2025 года у части россиян также увеличатся пенсии. Это касается граждан, достигших 80-летнего возраста — для них фиксированная выплата к страховой пенсии удвоится с 8 907,7 до 17 815,4 рубля.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.23
-0.15 93.84
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:24
Не отходя от служебного места: бывший полицейский пользовался услугами секс-работников
19:14
В результате взрыва в Индии погибли восемь человек
19:05
Ветеран войны из Лос-Анджелеса застрелил напавшего на него обнаженного мужчину
19:00
В «Городе грехов»: Диброва и Спиридонову заподозрили в участии в подпольной вечеринке в Москве
18:54
«Вера помогла нам выжить»: девушка «без мозга» отметила 20-й день рождения
18:51
Лукашенко призвал не отказываться от городских телефонов

Сейчас читают

Лариса Долина обращалась за госзащитой после угроз убийством
Финальный акт года: что принесет знакам зодиака ретроградный Меркурий в ноябре 2025
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году