В КНР мужчина лишился работы из-за приложения по подсчету шагов

Дарья Орлова
Руководство выяснило, что во время больничного сотрудник весьма активно проводил свои дни.

В Китае мужчина по фамилии Чэнь добился восстановления справедливости после конфликта с работодателем, который уволил его за «ложь о состоянии здоровья». Об этом сообщает South China Morning Post.

Согласно материалам дела, Чэнь работал в компании в провинции Цзянсу и дважды оформлял больничный из-за травм, полученных на рабочем месте. После первого растяжения спины он вернулся на работу, но вскоре вновь обратился к врачу — уже с жалобами на боль в ноге. Медики рекомендовали ему отдых, и он получил лист нетрудоспособности на неделю, позже продлив его еще на несколько дней.

Однако руководство компании усомнилось в диагнозе. По информации издания, когда Чэнь приехал в офис по требованию предоставить медицинские документы, его не пустили внутрь. Через несколько дней он получил уведомление об увольнении по причине «отсутствия на рабочем месте и недостоверных сведений о болезни».

Работодатель представил в качестве доказательства данные из фитнес-приложения, согласно которым мужчина в день оформления больничного прошел более 16 тысяч шагов. Кроме того, в суд была предоставлена видеозапись, где Чэнь, как утверждала компания, «бежит по улице» в тот же день.

Несмотря на это, арбитражный суд встал на сторону сотрудника и обязал работодателя выплатить ему компенсацию в размере 118 тысяч юаней. Суд указал, что увольнение не имело законных оснований, а предоставленные медицинские документы подтверждали его состояние здоровья.

