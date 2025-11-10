Уличную певицу Диану Логинову вновь задержали в Петербурге

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 120 0

Артистку и ее коллегу из группы доставили в полицию Адмиралтейского района и готовят к суду по новому административному делу.

Задержание певицы Логиновой в Санкт-Петербурге

Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Санкт-Петербурге вновь задержали уличную певицу Диану Логинову и участника ее группы Александра Орлова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оперативных службах.

«Сегодня обоих доставили в полицию Адмиралтейского района, откуда Логинову и Орлова доставят в суд для назначения наказания по статье 20.2.2 КоАП Российской Федерации, дополнительный эпизод», — сказал собеседник агентства.

По данным источника, полиция намерена ходатайствовать о новом административном аресте для музыкантов. Накануне агентство сообщало, что в отношении Логиновой и Орлова были составлены новые протоколы по статье об организации массового одновременного пребывания граждан. Официальных комментариев от правоохранительных органов на данный момент нет.

Кроме того, 8 ноября Дзержинский районный суд Петербурга зарегистрировал административные материалы против певицы по статье о дискредитации российской армии.

В октябре Диана Логинова уже дважды отбывала административный арест по 13 суток за проведение несанкционированных концертов в центре города. Тогда же двое других участников ее коллектива получили аресты на 12 и 13 суток, а сама артистка была дополнительно оштрафована на 30 тысяч рублей за дискредитацию вооруженных сил.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.23
-0.15 93.84
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:24
Не отходя от служебного места: бывший полицейский пользовался услугами секс-работников
19:14
В результате взрыва в Индии погибли восемь человек
19:05
Ветеран войны из Лос-Анджелеса застрелил напавшего на него обнаженного мужчину
19:00
В «Городе грехов»: Диброва и Спиридонову заподозрили в участии в подпольной вечеринке в Москве
18:54
«Вера помогла нам выжить»: девушка «без мозга» отметила 20-й день рождения
18:51
Лукашенко призвал не отказываться от городских телефонов

Сейчас читают

Лариса Долина обращалась за госзащитой после угроз убийством
Финальный акт года: что принесет знакам зодиака ретроградный Меркурий в ноябре 2025
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году