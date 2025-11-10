Уличную певицу Диану Логинову вновь задержали в Петербурге

В Санкт-Петербурге вновь задержали уличную певицу Диану Логинову и участника ее группы Александра Орлова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оперативных службах.

«Сегодня обоих доставили в полицию Адмиралтейского района, откуда Логинову и Орлова доставят в суд для назначения наказания по статье 20.2.2 КоАП Российской Федерации, дополнительный эпизод», — сказал собеседник агентства.

По данным источника, полиция намерена ходатайствовать о новом административном аресте для музыкантов. Накануне агентство сообщало, что в отношении Логиновой и Орлова были составлены новые протоколы по статье об организации массового одновременного пребывания граждан. Официальных комментариев от правоохранительных органов на данный момент нет.

Кроме того, 8 ноября Дзержинский районный суд Петербурга зарегистрировал административные материалы против певицы по статье о дискредитации российской армии.

В октябре Диана Логинова уже дважды отбывала административный арест по 13 суток за проведение несанкционированных концертов в центре города. Тогда же двое других участников ее коллектива получили аресты на 12 и 13 суток, а сама артистка была дополнительно оштрафована на 30 тысяч рублей за дискредитацию вооруженных сил.

