Турция не видит предпосылок нового раунда переговоров по Украине

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Анкара выразила готовность вновь принять делегации, однако сейчас в этом нет необходимости.

Когда состоится новый раунд переговоров по Украине

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Турция надеется на возобновление переговорного процесса между Россией и Украиной, но признает, что в данный момент условий для нового раунда диалога не наблюдается. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецких дипломатических кругах.

По информации агентства, собеседник отметил, что в Анкаре рассчитывают на продолжение мирных переговоров, однако конкретных сигналов о готовности сторон к встрече пока не поступало. Он подчеркнул, что для возобновления контактов необходимы определенные предпосылки, которых сейчас нет.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявлял о готовности своей страны принять в Стамбуле четвертый раунд переговоров между Москвой и Киевом.

Предыдущие три раунда прямых встреч между российской и украинской делегациями проходили именно в Турции. Тогда стороны обсуждали гуманитарные вопросы, обмен пленными и проекты меморандумов по урегулированию конфликта.

Кроме того, глава российского МИД Сергей Лавров подчеркивал, что Москва готова продолжить диалог по политическим и гуманитарным вопросам. При этом, по его словам, Киев не ответил на предложение России создать три рабочие группы, а украинский президент Владимир Зеленский отказался от приглашения Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.

