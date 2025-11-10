Турция не видит предпосылок нового раунда переговоров по Украине

Анкара выразила готовность вновь принять делегации, однако сейчас в этом нет необходимости.
Турция надеется на возобновление переговорного процесса между Россией и Украиной, но признает, что в данный момент условий для нового раунда диалога не наблюдается. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецких дипломатических кругах.
По информации агентства, собеседник отметил, что в Анкаре рассчитывают на продолжение мирных переговоров, однако конкретных сигналов о готовности сторон к встрече пока не поступало. Он подчеркнул, что для возобновления контактов необходимы определенные предпосылки, которых сейчас нет.
Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявлял о готовности своей страны принять в Стамбуле четвертый раунд переговоров между Москвой и Киевом.
Предыдущие три раунда прямых встреч между российской и украинской делегациями проходили именно в Турции. Тогда стороны обсуждали гуманитарные вопросы, обмен пленными и проекты меморандумов по урегулированию конфликта.
Кроме того, глава российского МИД Сергей Лавров подчеркивал, что Москва готова продолжить диалог по политическим и гуманитарным вопросам. При этом, по его словам, Киев не ответил на предложение России создать три рабочие группы, а украинский президент Владимир Зеленский отказался от приглашения Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
