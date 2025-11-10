Лариса Долина обращалась за госзащитой после угроз убийством

Возбуждено уголовное дело об угрозе убийством народной артистке России Ларисе Долиной и ее представителям. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Сторона защиты певицы утверждает, что угрозы поступали на фоне разбирательств по делу о мошенничестве с ее квартирой.

Ранее стало известно, что Долина при попытке продать свою квартиру считала, что принимает участие в «спецоперации» по выявлению и задержанию преступников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы.

Согласно материалам дела, певица не имела реального намерения отчуждать недвижимость. Она действовала под влиянием посторонних лиц, которые убедили артистку, что та сотрудничает с правоохранительными органами и помогает в расследовании преступлений.

В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной к Полине Лурье, признав сделки по продаже квартиры недействительными. Право собственности Лурье было прекращено, а недвижимость возвращена артистке. Мосгорсуд позднее подтвердил законность этого решения и отклонил апелляцию покупательницы.

Иск Долиной и встречные требования Лурье о выселении были объединены в одно производство, которое длилось около шести месяцев. В итоге суд не удовлетворил требования ответчицы. Представители обеих сторон воздерживались от комментариев, ссылаясь на подписку о неразглашении.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.