Сверхсекретные миссии: мужчина притворялся агентом ЦРУ и выманивал у женщин деньги

Он завел десятки детей от обманутых избранниц.

Мужчина притворялся агентом ЦРУ и выманивал у женщин деньги

Фото: 5-tv.ru

Мужчина притворялся агентом ЦРУ и выманивал у женщин деньги

Британка думала, что нашла идеал в лице Уилла Джордана, который представлялся ей любящим и заботливым супругом. Однако после нескольких лет брака она узнала, что у мужчины были тайные жизни: он уезжал к другим женам, имел десять детей и долгие годы выманил сотни тысяч фунтов у обманутых им женщин. Об этом сообщает Mirror.

Мошенник, выдававший себя за сотрудника ЦРУ и IT-консультанта, убедил супругу в своей преданности и честности. Он обещал защищать семью, а также говорил, что выполняет сверхсекретные задания по всему миру. Женщина поверила ему и даже передавала сотни тысяч фунтов, думая, что финансовые вложения помогают спасти ее и их детей от опасности.

Правда раскрылась после звонка другой женщины, которая тоже оказалась женой Джордана и рассказала о его жизни с ней. Вскоре выяснилось, что у него было несколько браков, десятки детей и сеть финансовых махинаций.

Мужчина был осужден и получил тюремный срок. После освобождения он продолжил преступную деятельность и снова был арестован.

Жертва решила рассказать свою историю, чтобы предостеречь других и защитить потенциальных обманутых женщин. По ее словам, несмотря на потерянные деньги и разрушенный брак, она чувствует облегчение, что ее дети и она сами находятся в безопасности.

История легла в основу документального мини-сериала «Другая миссис Джордан — в погоне за величайшим мошенником».

