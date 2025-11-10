Сверхсекретные миссии: мужчина притворялся агентом ЦРУ и выманивал у женщин деньги
Он завел десятки детей от обманутых избранниц.
Фото: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Мужчина притворялся агентом ЦРУ и выманивал у женщин деньги
Британка думала, что нашла идеал в лице Уилла Джордана, который представлялся ей любящим и заботливым супругом. Однако после нескольких лет брака она узнала, что у мужчины были тайные жизни: он уезжал к другим женам, имел десять детей и долгие годы выманил сотни тысяч фунтов у обманутых им женщин. Об этом сообщает Mirror.
Мошенник, выдававший себя за сотрудника ЦРУ и IT-консультанта, убедил супругу в своей преданности и честности. Он обещал защищать семью, а также говорил, что выполняет сверхсекретные задания по всему миру. Женщина поверила ему и даже передавала сотни тысяч фунтов, думая, что финансовые вложения помогают спасти ее и их детей от опасности.
Правда раскрылась после звонка другой женщины, которая тоже оказалась женой Джордана и рассказала о его жизни с ней. Вскоре выяснилось, что у него было несколько браков, десятки детей и сеть финансовых махинаций.
Мужчина был осужден и получил тюремный срок. После освобождения он продолжил преступную деятельность и снова был арестован.
Жертва решила рассказать свою историю, чтобы предостеречь других и защитить потенциальных обманутых женщин. По ее словам, несмотря на потерянные деньги и разрушенный брак, она чувствует облегчение, что ее дети и она сами находятся в безопасности.
История легла в основу документального мини-сериала «Другая миссис Джордан — в погоне за величайшим мошенником».
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
87%
Нашли ошибку?