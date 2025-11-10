Судебное заседание по уголовному делу Долиной было переведено в закрытый режим

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 104 0

Соответствующее ходатайство заявила защита, сославшись на поступившие угрозы в адрес адвоката и самой певицы.

Почему суд по делу Долиной закрытый

Фото: www.globallookpress.com/Pavel Kashaev

Журналистов не пустили на суд по делу Ларисы Долиной из-за угроз

Слушание по делу народной артистки России Ларисы Долиной прошло в закрытом режиме из-за угроз, поступивших в адрес исполнительницы и ее адвоката. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из суда.

Ходатайство о закрытом заседании подала сторона защиты певицы, так как и Долиной, и ее адвокату стали поступать угрозы убийства, если уголовное преследование по делу о мошенничестве с квартирой артистки не будет прекращено. 

И Долина, и ее представитель были признаны потерпевшими по уголовному делу об угрозах. Личности этих злоумышленников еще не установлены.

По словам стороны защиты артистки, материалы дела содержат информацию, разглашающую государственную тайну. Это стало еще одной причиной, почему представителей СМИ не пусти на заседание.

Суд принял во внимание данные аргументы и постановил провести слушание за закрытыми дверьми.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лариса Долина обращалась за госзащитой после угроз убийства.

