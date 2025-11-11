Лучше отказаться: какие продукты усиливают изжогу

Гастроэнтеролог Исаева: яблоки и клюква могут спровоцировать изжогу

Яблоки и клюква могут спровоцировать изжогу. Об этом изданию Газета.ру рассказала врач-гастроэнтеролог Ольга Исаева.

«В октябре–ноябре на дачных участках созревают яблоки и клюква. При чрезмерном употреблении они могут приводить к негативным реакциям из-за повышения кислотности в желудке. Поэтому людям, часто страдающим от изжоги, лучше отказаться от кислых яблок, насыщенных клюквенных морсов или компотов», — отметила эксперт.

Она уточнила, что изжога возникает при проникновении желудочного сока с соляной кислотой и ферментами в пищевод, что и провоцирует неприятные ощущения. Предотвращать это должна кольцевая мышца, но некоторые продукты могут нарушить ее работу.

Кроме яблок, такое свойство имеют и цитрусовые, которые очень популярны зимой, отметила медик. Из-за того, что апельсины и мандарины богаты витамином C, их часто употребляют в холодное время года для укрепления иммунитета. Но есть их стоит в ограниченном количестве, так как они повышают уровень кислотности и провоцируют изжогу.

Лук-порей и хрен также негативно влияют на работу кольцевой мышцы и раздражают слизистые оболочки, поэтому с ними тоже нужно быть осторожными.

Многие чаи содержат кофеин. Это вещество провоцирует выработку соляной кислоты, что также способствует изжоге. Усилить неприятные ощущения может добавленная в напиток мята. Это растение снижает тонус мышц.

Стресс также может быть причиной сбоев в работе ЖКТ, в том числе выработке соляной кислоты, и спазму мышц.

