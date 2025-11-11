Лучше отказаться: какие продукты усиливают изжогу

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 55 0

Кроме еды, проблемы с ЖКТ может спровоцировать и стресс.

Какие продукты провоцируют изжогу

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Гастроэнтеролог Исаева: яблоки и клюква могут спровоцировать изжогу

Яблоки и клюква могут спровоцировать изжогу. Об этом изданию Газета.ру рассказала врач-гастроэнтеролог Ольга Исаева.

«В октябре–ноябре на дачных участках созревают яблоки и клюква. При чрезмерном употреблении они могут приводить к негативным реакциям из-за повышения кислотности в желудке. Поэтому людям, часто страдающим от изжоги, лучше отказаться от кислых яблок, насыщенных клюквенных морсов или компотов», — отметила эксперт.

Она уточнила, что изжога возникает при проникновении желудочного сока с соляной кислотой и ферментами в пищевод, что и провоцирует неприятные ощущения. Предотвращать это должна кольцевая мышца, но некоторые продукты могут нарушить ее работу.

Кроме яблок, такое свойство имеют и цитрусовые, которые очень популярны зимой, отметила медик. Из-за того, что апельсины и мандарины богаты витамином C, их часто употребляют в холодное время года для укрепления иммунитета. Но есть их стоит в ограниченном количестве, так как они повышают уровень кислотности и провоцируют изжогу.

Лук-порей и хрен также негативно влияют на работу кольцевой мышцы и раздражают слизистые оболочки, поэтому с ними тоже нужно быть осторожными.

Многие чаи содержат кофеин. Это вещество провоцирует выработку соляной кислоты, что также способствует изжоге. Усилить неприятные ощущения может добавленная в напиток мята. Это растение снижает тонус мышц.

Стресс также может быть причиной сбоев в работе ЖКТ, в том числе выработке соляной кислоты, и спазму мышц.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как правильно мыть фрукты и ягоды.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.01
-0.22 93.93
0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:10
Главная распродажа года: как маркетологи заставляют покупать то, что нам не нужно
11:01
«Отлично чувствую!» — Анна Пересильд ответила на критику своего актерского таланта
10:53
Сиюминутная выгода: как в России борются с теневой занятостью
10:45
Россиянка погибла в ДТП с автобусом в провинции Египта
10:45
«Основная преграда»: посол РФ Алипов назвал условие завершения конфликта на Украине
10:39
Стать лучшим: в школах и колледжах Москвы пройдут фестивали ГТО

Сейчас читают

Украина вывела европоставки «Турецкого потока» на новый рекорд
Работа «Ураганов» на константиновском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году