Белковый перебор: врач предупредила о скрытой угрозе избытка протеина в рационе

Лилия Килячкова
Популярное стремление «добрать норму» может обернуться не только проблемами с пищеварением.

Что будет с организмом при чрезмерном употреблении белка

Диетолог Белоусова: чрезмерное количество белка в рационе может навредить почкам

Чрезмерное количество белка в рационе человека может спровоцировать развитие токсических процессов и нанести серьезный удар работе почек. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на врача-диетолога и нутрициолога Анну Белоусову.

По словам эксперта, в России наблюдается парадоксальная ситуация: около 70% граждан страдают от дефицита животного белка, однако попытки резко восполнить этот пробел с помощью биологически активных добавок часто приводят к тяжелым последствиям.

Специалист подчеркнула, что человеческий организм имеет физиологический предел усвоения данного нутриента. В обычном состоянии он составляет не более 120 граммов, а при интенсивных тренировках планка поднимается до 140 граммов, но не выше.

Если эти показатели превышены, непереваренные остатки попадают в кишечник, где при наличии дисбактериоза начинаются процессы гниения. Такой сценарий ведет к образованию аммиака — опасного токсина, который в норме нейтрализуется печенью и здоровой микрофлорой. Однако при системных сбоях возникает самоинтоксикация, разрушительно влияющая на когнитивные функции головного мозга.

Диетологи рекомендуют отдавать предпочтение натуральным продуктам, таким как мясо, рыба или бобовые, поскольку растительные белки в снеках зачастую имеют неполноценный аминокислотный состав. Бесконтрольное увлечение протеиновыми батончиками может оказаться не только менее эффективным, но и экономически неоправданным по сравнению с традиционным сбалансированным питанием.

