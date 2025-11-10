Зеленский остался без света во время интервью якобы из-за ударов по военным объектам

Подобные спектакли уже устраивали для Джо Байдена и Урсулы фон дер Ляйен.

Фото, видео: 5-tv.ru

Украинцы обвиняют Зеленского в очень нелепой манипуляции. Издание The Guardian опубликовало фрагмент интервью с главой киевского режима, во время которого в зале погас свет. Видимо, так хотели показать последствия ударов по военным объектам, будто бы они затронули и украинскую верхушку.

Впрочем, далеко не все поверили в эту плохую актерскую игру. Многие в соцсетях отметили, что резиденция Зеленского, в которой и проходило интервью, просто не могла остаться без электричества, ведь такой объект должен быть оснащен системой бесперебойного питания.

Кстати, подобные шоу Киев устраивает уже не в первый раз. Так, в городе включали сирены в ходе визита экс-президента США Джо Байдена, хотя никаких авиаударов в тот день не было. А некоторых европейских политиков, например, Урсулу фон дер Ляйен, и вовсе загоняли в подвал во время сигнала тревоги.

