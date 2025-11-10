Антикоррупционное бюро Украины пришло с обыском к совладельцу «Квартала 95» Миндичу

Его называют «кошельком» Владимира Зеленского.

Антикоррупционное бюро Украины наведалось с обыском к бизнесмену Тимуру Миндичу — ближайшему соратнику главы киевского режима Владимира Зеленского и совладельцу студии «Квартал 95».

Именно его называют «кошельком» Зеленского. Нынешняя проверка проходит по делу о хищениях в энергетическом секторе, как раз на фоне повального блэкаута на Украине. По мнению аналитиков, через Миндича проходят основные денежные потоки, полученные в результате коррупционных схем киевской верхушки. В том числе и в сфере оборонных заказов.

Причем, по данным СМИ, бизнесмен выехал с Украины всего за несколько часов до обысков, будто бы его кто-то заранее предупредил. Кстати, именно из-за «дела Миндича» Зеленский еще летом пытался лишить полномочий антикоррупционные органы.

Ранее Зеленский заявил, что не боится Трампа. По словам главы киевского режима, между ним и американским президентом нормальные, конструктивные деловые отношения. Это спорит с позицией журналистов издания Financial Times, отмечавших, что на переговорах 17 октября в Белом доме американский коллега призвал его принять условия России для урегулирования и пригрозил полным уничтожением Украины в противном случае, а потом отбросил карты линии фронта.

