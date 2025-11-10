Застывшая боль: загадочное убийство ребенка в Подмосковье раскрыто спустя 28 лет

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 36 0

Трагедия произошла в марте 1997 года.

Загадочное убийство девочки в Подмосковье

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В Подмосковье задержан убийца 8-летней девочки

В Московской области сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации раскрыли преступление 1997 года, когда в городе Кашира была убита восьмилетняя девочка.

Следствие сообщает, что трагедия произошла в марте 1997 года — мужчина находился в квартире вместе с падчерицей и во время бытового конфликта убил ее, после чего спрятал тело в подвале. Родственники сразу обратились в правоохранительные органы, однако найти ребенка тогда не удалось.

Позже, в октябре 2025 года, при дополнительной проверке материалов старых дел, следователи выяснили, что в розыске не были проведены все необходимые мероприятия. В дело подключился криминалист, и сотрудники ГСУ СКР смогли выйти на след мужчины, которому сейчас шестьдесят четыре года. Он признался в совершенном преступлении и указал следствию место захоронения ребенка.

Как пояснила старший помощник руководителя ГСУ СКР по Московской области Ольга Врадий, были проведены следственные действия, включающие допросы, очные ставки, а также проверку показаний на месте с участием обвиняемого. Кроме того, назначены молекулярно-генетическая и судебно-медицинская экспертизы.

