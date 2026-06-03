Мирошник: Красный Крест выразил соболезнования после поездки в Старобельск

Делегация МККК также пообщались с пострадавшими и врачами.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
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Представители Международного комитета Красного Креста (МККК) после увиденного в Старобельске выразили соболезнования и назвали случившееся трагедией. Об этом в интервью ТАСС заявил посол по особым поручениям российского МИД Родион Мирошник.
«МККК отреагировал соболезнованиями и констатацией трагедии», — сообщил дипломат.
Он отметил, что в делегация организации подготовит закрытые доклады, которые будут направлены сторонам конфликта и руководству Красного Креста. Мирошник подчеркнул, что представители МККК получили доступ ко всем деталям теракта.
Кроме того, дипломат подчеркнул, что делегаты посетили Луганскую республиканскую клиническую больницу, где пообщались с медиками и пострадавшими. Посол добавил, что они получили ответы на все вопросы.
Представители комитета приехали в Старобельск 2 июня, где увидели разрушенные в результате удара ВСУ объекты. Они осмотрели комнаты общежития, а также помещения, в которых учились студенты. Затем делегация провела переговоры с уполномоченным по правам человека в республике Анной Сорокой.
Киевский режим совершил атаку на общежитие и колледж в Старобельске в ночь на 22 мая. Внутри находились подростки в возрасте от 14 до 18 лет. Жертвами ударов стал 21 человек, еще свыше 40 получили ранения.
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