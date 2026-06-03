Эксперты прогнозируют на ПМЭФ-2026 сделки на 6,5 триллиона рублей

Соглашения планируется подписать в энергетике, транспорте и других отраслях.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Объем сделок на ПМЭФ-2026 достигнут 6,5 триллиона рублей
Объем заключенных на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2026 году соглашений достигнет 6,4-6,5 триллиона рублей. Об этом сообщили эксперты, опрошенные «Известиями».
В прошлом году на форуме участники подписали 1060 сделок на общую сумму 6,3 триллиона рублей. Среди ключевых договоренностей — договоренность России и Индонезии о создании инвестиционной платформы на два миллиарда евро.
По словам экономиста Ярослава Кабакова, небольшой рост объема контрактов ожидается, но он не будет связан с притоком иностранных инвестиций. Главные соглашения будут подписаны в энергетической и транспортной отраслях, а также инфраструктуре, АПК, промышленности и нефтегазохимической сфере.
«Международный контур смещен в сторону БРИКС и стран Азии, Ближнего Востока и Африки, ключевые партнеры — Китай, Индия, ОАЭ, Саудовская Аравия, страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС); западный трек по-прежнему будет минимальным», — добавил он.
Финансист Владимир Чернов подчеркнул, что ПМЭФ остается основной площадкой для крупных инвестиционных заявок, однако высокая ключевая ставка и дорогой долг может повлиять на планы предпринимателей.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — 2026 пройдет с 3 по 6 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге. В этом году его главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».
В рамках форума пройдут 150 мероприятий, а одним из ключевых станет пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина, лидеров стран-гостей, министров и глав крупнейших компаний.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что свое участие в ПМЭФ подтвердили около 20 тысяч человек.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 3 июн
- ПМЭФ-2026 стартует в Петербурге: более 100 стран и 20 тысяч гостей
- 2 июн
- Горы ягод и чебуреков: чем угощают гостей вечеринки ПМЭФ-2026
- 2 июн
- Губа лося и икра: раскрыто меню одного из ресторанов на площадке ПМЭФ-2026
- 2 июн
- В Петербурге накануне ПМЭФ стартовала закрытая вечеринка в атмосфере салонов XIX века
- 2 июн
- Орган заиграл на площадке Челябинской области на ПМЭФ-2026
- 2 июн
- Форма СКА и фотобудка: что ждет гостей стенда хоккейного клуба на ПМЭФ
- 2 июн
- Глава комиссии США по изящным искусствам передал Казанскую икону в Троице-Сергиеву пустынь
- 2 июн
- Женщина-робот и новейшие беспилотники: чем удивят гостей на ПМЭФ-2026
- 2 июн
- Начало новой жизни: к открытию ПМЭФ в Петербурге высадили аллею деревьев
- 2 июн
- «Калинка» зазвучала на всех языках в павильоне «Евразия» накануне ПМЭФ-2026
Читайте также
64%
Нашли ошибку?