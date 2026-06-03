В Брянской области упавшие обломки БПЛА нанесли травму ребенку
Части дрона упали прямо во двор многоэтажного дома.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Улемская
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В результате падения фрагментов украинского беспилотника ранения получила шестилетняя девочка. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил врио главы региона Егор Ковальчук.
Губернатор заявил, что часть вражеского дрона упала прямо во двор многоэтажного дома. По его словам, пострадавшую привезли в Брянскую детскую областную больницу, где ей оказали необходимую помощь.
Ковальчук отметил, что сейчас девочка находится под присмотром специалистов медицинского учреждения, ее жизнь находится вне опасности.
До этого глава области писал о попытке боевиков ВСУ нанести удар при помощи летательного аппарата по торговому центру «Аэропарк» в Брянске. Он добавил, что дрон упал на парковку, жертв и пострадавших нет. Губернатор также писал о гибели одного человека в результате атаки на поселок Суземка.
Ранее московский мэр Сергей Собянин рассказал о семи беспилотниках, которые сбили в небе над Москвой.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 2 июн
- Житель ДНР погиб и еще шестеро пострадали из-за атак ударных дронов ВСУ
- 2 июн
- Сбито два летевших в сторону Москвы беспилотника ВСУ
- 2 июн
- ВСУ пытались атаковать торговый центр в Брянске
- 2 июн
- Представители Красного Креста посетили Старобельск после удара ВСУ по колледжу
- 2 июн
- Силы ПВО за ночь уничтожили 148 украинских беспилотников над Россией
- 2 июн
- На Ильском НПЗ начался пожар в результате атаки дронов ВСУ
- 1 июн
- Мирный житель погиб в результате атаки ВСУ на Курскую область
- 1 июн
- ВСУ атаковали школу в Васильевке Запорожской области в День защиты детей
- 1 июн
- Захарова обвинила Украину в «кровавом жертвоприношении» в День защиты детей
- 1 июн
- В ЛНР беспилотник ВСУ атаковал рейсовый автобус с пассажирами
Читайте также
64%
Нашли ошибку?