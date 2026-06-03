В Брянской области упавшие обломки БПЛА нанесли травму ребенку

В результате падения фрагментов украинского беспилотника ранения получила шестилетняя девочка. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил врио главы региона Егор Ковальчук.

Губернатор заявил, что часть вражеского дрона упала прямо во двор многоэтажного дома. По его словам, пострадавшую привезли в Брянскую детскую областную больницу, где ей оказали необходимую помощь.

Ковальчук отметил, что сейчас девочка находится под присмотром специалистов медицинского учреждения, ее жизнь находится вне опасности.

До этого глава области писал о попытке боевиков ВСУ нанести удар при помощи летательного аппарата по торговому центру «Аэропарк» в Брянске. Он добавил, что дрон упал на парковку, жертв и пострадавших нет. Губернатор также писал о гибели одного человека в результате атаки на поселок Суземка.

Ранее московский мэр Сергей Собянин рассказал о семи беспилотниках, которые сбили в небе над Москвой.

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