Суд в Париже удовлетворил ходатайство об освобождении Саркози из тюрьмы

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Экс-президенту Франции запрещено покидать территорию страны.

Николя Саркози освободят из тюрьмы

Фото: www.globallookpress.com/Lionel Guericolas

Парижский апелляционный суд удовлетворил ходатайство об освобождении из тюрьмы экс-президента Франции Николя Саркози. Он будет переведен под судебный контроль. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

«Суд объявляет просьбу об освобождении приемлемой и ставит вас под судебный контроль», — сказал председатель Апелляционного суда.

Согласно условиям судебного контроля, Саркози запрещено покидать территорию Франции.

Бывший французский лидер Николя Саркози 21 октября текущего года был этапирован в тюрьму в Париже для отбытия пятилетнего срока. Причиной стало дело о незаконном финансировании его президентской кампании 2007 года, в которой фигурировали ливийские власти. Перед тем, как оказаться в заключении, Саркози заявил, что «за решетку сажают не бывшего президента, а невиновного человека».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Саркози боится есть тюремную еду и питается только йогуртами. При этом бывший президент Франции отказался от возможности самостоятельно готовить себе еду.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 ноября, для всех знаков зодиака

