В «Городе грехов»: Диброва и Спиридонову заподозрили в участии в подпольной вечеринке в Москве

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

В неожиданном месте заметили людей, похожих на звезд телевидения и представителей столичной элиты.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

На кадрах с подпольной вечеринки эротического содержания были замечены люди, поразительно похожие на телеведущего Дмитрия Диброва и актрису Ирину Спиридонову. Об этом рассказали в документальном фильме «Тайная жизнь богатых и знаменитых» на РЕН ТВ.

В закрытом элитном поселке «Новахово», находящемся в подмосковной Истре, летом можно было встретить самую неожиданную публику. Гости под покровом ночи съезжались в один из огромных особняков, где прошла тайная вечеринка с говорящим названием — «Город грехов».

Известно, что организаторы подпольных секс-вечеринок для столичной элиты заманивают туда известных людей — бизнесменов, молодых артистов и других публичных персон. Среди замеченных — мужчина, очень напоминающий участника недавнего скандального развода Дмитрия Диброва.

«Маленький нюанс, который не сразу бросается в глаза: у него на видео расстегнута ширинка!» — рассказывали в фильме.

Видеоматериалы, оказавшиеся в распоряжении РЕН ТВ, поражают своей откровенностью. На них — то, что, казалось бы, возможно только в фантазиях сценаристов сериалов о роскошной жизни: полуголые тела, шампанское, вызывающие атрибуты на столиках и всюду — красный свет.

Одной из таких локаций стал этаж в одной из башен Москва-Сити. У дверей здания стояла девушка, внешне напоминающая актрису и модель Ирину Спиридонову.

Вечеринка для избранных, вход — от 125 тысяч рублей до почти трех миллионов. Участникам гарантировались «абсолютная анонимность» и «неограниченные удовольствия».

Чтобы попасть туда, нужно было пройти строгий кастинг: анкету, собеседование, проверку внешности, статуса и даже репутации. Только после этого гостю открывалась дверь в «город, где нет правил».

На кадрах из вестибюля башни можно увидеть фигуры, подозрительно похожие на известных персон. Среди них — человек, похожий на бывшего замминистра экономического развития Илью Торосова, а также — на депутата Воронежской областной думы Артема Копылова.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что певица Лариса Долина обращалась за госзащитой после угроз убийством.

