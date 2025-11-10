«Кошелек» Зеленского Миндич успел уехать с Украины за несколько часов до обыска

Соратник Зеленского оказался в центре громкого скандала. Национальное антикоррупционное бюро провело обыски у совладельца «Квартала 95» Тимура Миндича в Киеве, которого называют «кошельком» главы киевского режима. Сам он успел сбежать из страны всего за несколько часов до прихода представителей НАБУ. О том, как это расследование может привести к большим проблемам для самого Зеленского — расскажет корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

Мешки и пакеты с наличными: евро, гривны, банковские упаковки долларов. Все это нашли в ходе обысков у Тимура Миндича. Бизнесмена, очень близкого к главе киевского режима, часто называют «кошельком» Зеленского. Но самого Миндича задержать не удалось, за пару часов до визита НАБУ и представителей Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины (САП) он выехал из страны.

«НАБУ и САП проводят операцию „Мидас“. 15 месяцев работы, более 70 обысков, вовлечены все детективы Национального бюро, тысячи часов аудиозаписей. Раскрыта высокоуровневая преступная организация в сфере энергетики и обороны. Коррупция в энергетике, хищение средств, незаконное обогащение», — заявил руководитель первого главного подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов.

Утверждают: фактически «Энергоатомом» управляла ОПГ во главе с Миндичем. НАБУ тут же публикуют записи прослушки. Все были под кодовыми именами: Миндич — «Карлсон», привлек бывшего замруководителя Фонда госимущества Игоря Миронюка — «Рокета», исполнительного директора по безопасности компании Дмитрия Басова — «Тенора», а также экс-министра энергетики, а сейчас министра юстиции — Галущенко, «Профессора». И всем они не хотели строить защитные сооружения.

И все они получали откаты, 10-15% от стоимости контрактов «Энергоатома». Причем, разрабатывали Миндича, и его окружение очень давно. А к нему домой в это время частенько захаживал сам Зеленский.

«Миндич мог приглашать людей к себе домой, в квартиру на Грушевского, 9, где, по данным правоохранительных органов, летом этого года были обнаружены прослушивающие устройства. Мы опубликовали серию материалов о том, что антикоррупционные органы подошли вплотную к окружению президента, и на Банковой было принято решение минимизировать риски и дискомфорт от этих органов», — заявил журналист УП Михаил Ткач.

Именно тогда Зеленский почувствовал, что может попасть под удар. Пытался протащить закон о подчинении себе НАБУ и САП, но ничего не вышло, организации остались якобы независимыми. И сейчас показывают, что для них неприкасаемых нет. Не спасут ни связи, ни министерские портфели.

«Западные спецслужбы, они показывают, что можем взять и посадить кого угодно. Поэтому Зеленский должен быть лояльным. Поэтому это ничего, кроме как демонстрация силы, и демонстрация того, как работает на самом деле политический контроль. Ни о какой борьбе с коррупцией речи совершенно не идет», — отметил политолог Алексей Ярошенко.

Миндича, видимо, по-дружески предупредили, чтобы успел уехать из страны. Поэтому пока все расследование больше напоминает очередную медиакомпанию по подрыву имиджа киевского режима, не больше. А коррупция и «Энергоатом» — лишь предлог.

«Скорее всего, какого-то объективного расследования мы не увидим. Мы скорее увидим, что это расследование будет использоваться теми или иными политическими силами в своих интересах для того, чтобы ослабить своих политических конкурентов», — сказал политтехнолог Олег Ведутов.

Теперь ответ за Зеленским: будет ли в очередной раз пытаться давить на НАБУ? Или станет более покладистым? По крайней мере, еще один рычаг давления у Запада на него есть: уехавший Миндич в любой момент может всплыть и дать показания.

