«Росатом» может построить в Индии плавучую АЭС

Как можно успешно противостоять незаконным санкциям, говорили сегодня в Индии. Глава «Росатома» Алексей Лихачев встретился с руководителем департамента атомной энергии страны. По российским технологиям там возводят крупнейшую АЭС. Два энергоблока из шести уже введены в строй. Причем некоторые поставщики под давлением Запада отказались от сотрудничества, однако «Росатом» оперативно нашел им замену. Сегодня представители двух стран обсудили расширение сотрудничества.

«Предлагаем свои решения, в первую очередь, в части создания крупных атомных энергоблоков мощностью от 1000 мегаватт и выше с большим уровнем локализации. Нам это выгодно, потому что это очень заметно оптимизирует с экономической точки зрения любой проект. Чем меньше мы везем из России сюда, чем больше мы производим здесь по своим лицензиям, по своим разрешениям, тем более эффективна экономическая модель, ниже стоимость электроэнергии, выше доходная часть любого проекта», — отметил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Один из возможных вариантов для Индии — создание плавучей АЭС. Подобную станцию «Росатом» уже запустил на Чукотке.

