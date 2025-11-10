Жители хотят обратно: в Швеции целый город перевезли на пять километров

В Швеции жители недовольны, что их город перевезли на пять километров

В Швеции целый город Кируна постепенно передвинули на около пяти километров от прежнего места. Об этом сообщает Daily Mail.

Как сообщается, масштабная перестройка связана с расширением крупной подземной шахты, из-за которой прежний район стал опасен для жизни. Процесс переселения стартовал 20 лет назад. Например, 113-летнюю церковь медленно перемещали на огромном автопоезде, который двигался со скоростью около 500 метров в час.

При этом, жители Кируна выражают недовольство изменившимися климатическими условиями. По данным, температура на новом месте оказалась ниже привычной на десять градусов по Цельсию.

В долине, куда переместили город, скапливается холодный воздух, а из-за неудачной планировки улиц создается эффект аэродинамической трубы. Это усугубляет проблему сильных ветров, делая зиму особенно суровой для жителей.

Отмечается, что проектировщики не учли особенности нового микроклимата и аэродинамики, что вызвало массовое недовольство среди местных жителей, привыкших к более мягкому климату.

