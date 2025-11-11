Феном или так высохнут: как правильно сушить волосы

Стилист Айвазовский: волосы лучше сушить феном с использованием термозащиты

Чтобы уменьшить вред, который фен наносит волосам во время сушки, необходимо пользоваться термозащитой. Об этом в беседе с aif.ru рассказал стилист, парикмахер Арарат Айвазовский.

«Считается, что сушка феном вредит волосам… Но снизить вред несложно: достаточно нанести на волосы термозащиту, не держать фен слишком близко к голове и не делать струю слишком горячей», — объяснил стилист.

По словам Айвазовского, естественная сушка тоже может быть небезопасна, так как при ней каждый волосок растягивается под весом влаги, в результате чего поверхность волос становится хрупкой.

«Я рекомендую отдать предпочтение фену. Кстати, для большего блеска и гладкости к концу сушки вы можете ненадолго включить режим холодного воздуха», — советует парикмахер.

Также Айвазовский отметил, что после мытья волос не стоит долго ходить с полотенцем на голове. Уже через несколько минут кожа головы начнет преть, из-за чего волосы будут быстрее пачкаться.

