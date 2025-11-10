Лукашенко призвал не отказываться от городских телефонов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил против полного отказа от городских телефонов, отмечая их защиту от утечек данных. Он отметил, что при таком способе связи информация из разговоров не дойдет до Канады и США. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Это точно на серверах в Канаде или США не будет ваш разговор. В противном случае: ваш телефон лежит рядом — спецслужбы знают все, что у вас происходит. Включен, отключен — неважно», — поделился белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что цифровизация должна применяться только там, где она действительно необходима, а в остальных случаях лучше обходиться без нее с целью обеспечения кибербезопасности. Глава государства предложил возвращаться к хранению части информации на бумажных носителях, что поможет избежать утечек данных.

«Не потому, что я консерватор. Вы знаете, что мне приходилось принимать решения по IT-технологиям. Я принимал эти решения, в более решительном плане действовал. Не надо уже так сильно забегать вперед. И не надо нам все переводить в цифру», — отметил Лукашенко.

Особое внимание президент уделил вопросу безопасности мобильных телефонов. Лукашенко также отметил, что информация о том, чем человек занимается и куда ходит, не является секретной.

