Международная федерация хоккея аннулировала недопуск сборных России на турниры
Этот вопрос поднимут и вновь обсудят на специальном совете.
Российские хоккеисты могут вернуться на мировую арену. Международная федерация аннулировала решение совета организации. Оно касалось недопуска наших сборных на будущий сезон.
Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. В новом документе отмечается, что представленные ранее сведения не содержали достаточных оснований. Теперь совет должен собраться вновь и обсудить этот вопрос.
Напомним, что российские и белорусские сборные отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские студенты-спортсмены возвращаются на международную арену. Исполнительный комитет Международной федерации университетского спорта принял решение допустить их к участию в мировых соревнованиях в нейтральном статусе под эгидой организации. Постановление касается как индивидуальных, так и командных дисциплин. Белорусские спортсмены допущены без каких-либо ограничени
