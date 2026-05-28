Международная федерация хоккея аннулировала недопуск сборных России на турниры

Эфирная новость 32 0

Этот вопрос поднимут и вновь обсудят на специальном совете.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Кряжев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российские хоккеисты могут вернуться на мировую арену. Международная федерация аннулировала решение совета организации. Оно касалось недопуска наших сборных на будущий сезон.

Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. В новом документе отмечается, что представленные ранее сведения не содержали достаточных оснований. Теперь совет должен собраться вновь и обсудить этот вопрос.

Напомним, что российские и белорусские сборные отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские студенты-спортсмены возвращаются на международную арену. Исполнительный комитет Международной федерации университетского спорта принял решение допустить их к участию в мировых соревнованиях в нейтральном статусе под эгидой организации. Постановление касается как индивидуальных, так и командных дисциплин. Белорусские спортсмены допущены без каких-либо ограничени

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
70.90
-0.77 82.72
-0.58
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:03
«Их не принимать обратно»: Долина об уехавших артистах и клипе SHAMAN
18:00
Причина — вовсе не секс: невролог рассказал, что именно приводит к инсульту
17:54
«Вигвам» и «паранойя»: радиостанция «Судного дня» передала загадочные слова
17:48
Гранатомет и дымовая завеса: как наземные беспилотники помогают бойцам СВО
17:40
Доллар на дне? Что будет с курсом валюты в июне 2026 года
17:33
«Демонстрируете стойкость»: Мантуров поздравил пограничников с профессиональным праздником

Сейчас читают

Песок хоронил дома и дороги: как дюны наступали на поселки Куршской косы
«Жечь правдой» не вышло: почему о SHAMAN теперь говорят не из-за песен
Неучтенный стаж для пенсии: как восстановить потерянные годы работы
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео