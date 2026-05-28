Разряд ни при чем: синоптик объяснила, почему смартфоны взрываются в грозу

Однако куда опаснее в непогоду находиться в мокрой толпе на стадионе, чем говорить по телефону.
Синоптик Макарова: смартфоны могут взрываться в грозу, но дело не в разряде
Смартфоны во время грозы действительно могут воспламеняться и наносить травмы, однако молния тут ни при чем — всему виной физический процесс индуцирования — возникновения электрического тока в проводнике при изменении магнитного поля вокруг него. Об этом ТАСС рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
«Происходят внезапные взрывы, от них может пострадать тот, кто будет держать смартфон близко к голове или в кармане. Это не прямое попадание молнии, а процесс индуцирования. То есть это не от разряда, ничего смартфон особенно не привлекает, а просто сам разогревается за счет этих токов», — объяснила эксперт.
Синоптик пояснила природу явления — мощное электростатическое поле грозового облака заставляет проводники на земле накапливать электрические заряды. По ее словам, случается такое крайне редко и бояться нужно не столько гаджетов, сколько большого скопления людей.
Гораздо выше вероятность пострадать от удара стихии у промокших под ливнем болельщиков на футбольном матче — сырая толпа становится идеальным проводником тока.
