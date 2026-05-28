«Виновные должны ответить»: верховный комиссар ООН о теракте в Старобельске

Верховный комиссар ООН Тюрк: виновные должны ответить за теракт в Старобельске

Виновные в теракте в Старобельске должны быть привлечены к ответственности. Об этом заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

Он отметил, что по факту ударов ВСУ необходимо провести независимое расследование.

«Я сожалею о недавней гибели и ранениях мирных жителей. Я призываю российские и украинские власти провести оперативные и независимые расследования и привлечь виновных к ответственности», — сказал Тюрк.

Комиссар отметил: из-за действий украинских боевиков и ранее страдали и погибали мирные жители в российских регионах. Тюрк также напомнил, что требования международного гуманитарного права являются обязательными для всех участников конфликта. Нарушения влекут юридическую ответственность.

Сделанный Управлением ООН анализ информации показал, что во время удара ВСУ учебное заведение фунцкионировало.

В результате атаки на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета в ночь на 22 мая погиб 21 человек, более 60 получили ранения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что ряд западных журналистов, приехавших в Старобельск для освещения последствий удара ВСУ по общежитию колледжа, получили от своих редакций запреты на публикацию материалов. По словам дипломата, поступают прямые блокирующие распоряжения не давать эту информацию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.