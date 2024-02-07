Звонок из Минобороны и теплый прием: как Александр Лазарев стал режиссером Театра Российской армии

Для актера этот театр совсем не чужой — 35 лет назад он проходит там службу, а сейчас встретил знакомые лица.

В декабре 2023 года стало известно, что у Театра Российской армии спустя три года появится новый главный режиссер — им был назначен народный артист РФ Александр Лазарев. Сайт KP.RU узнал, как актер обживает свой новый просторный кабинет в театре с самой большой сценой Европы.

Лазарев отметил, что его назначение было неожиданностью для всех, в том числе для него. Началось все со звонка от Министерства обороны, вспоминает он. Ему сообщили, что он стал одним из кандидатов на вакантную должность. Уже спустя месяц его представили труппе.

«Театр Армии для меня совсем не чужой. Я здесь служил два года в армии. И хорошо узнал жизнь театра, познакомился со всеми его цехами. Это было 35 лет назад. Хотя и сегодня здесь работают люди, с которыми я знаком с тех времен», — прокомментировал Лазарев.

Главный режиссер Театра Российской армии считает, что это стало одной из причин его теплого приема труппой. Он обратил внимание, что дирекция тоже поддерживала его кандидатуру, и теперь дело остается за ним самим — Лазарев уверен, что общими усилиями театр двинется к успехам и новым свершениям.

Александр Лазарев родился в 1967 году в Москве в семье известных актеров — Светланы Немоляевой и Александра Лазарева-старшего. Актерская карьера Лазарева-младшего началась в 12 лет. Тогда он вышел на сцену Московского академического театра имени Маяковского и исполнил роль в постановке «Леди Макбет Мценского уезда».

После окончания Школы-студии МХАТ он примкнул к труппе «Московского государственного театра имени Ленинского комсомола» (сейчас «Ленком Марка Захарова». — Прим. ред.). По сей день он продолжает занимать там полставки актера и не собирается отрекаться от любимой сцены.

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