Синоптики предупредили москвичей об ухудшении погоды

Из-за сильного снегопада в понедельник движение в городе оказалось почти парализованным.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Гидрометцентр России: до конца суток 27 апреля погода в Москве ухудшится
До конца суток 27 апреля погода в Москве ухудшится. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
По прогнозам синоптиков, в столичном регионе ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, а также шквалистый ветер.
«Сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, местами гололедица, шквалистое усиление ветра порывами 18-23 м/с», — сказано на официальном сайте Гидрометцентра России.
Метеорологи также рассказали о том, какой будет погода в Подмосковье. Специалисты отмечают: в области, так же как и в Москве, ожидается сильный ветер, порывы которого могут достигнуть 25 м/с. Помимо этого, в Подмосковье тоже выпадет обильное количество снега.
В свою очередь, столичный Дептранс порекомендовал горожанам пользоваться общественным транспортом.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что минувшей ночью на Москву обрушился снегопад. Из-за него движение в городе в понедельник утром оказалось практически парализованным. Зима, как отмечалось, будет хозяйствовать в регионе до середины текущей недели.
- 27 апр
- Мощный снегопад обрушился ночью на Москву и соседние регионы
- 26 апр
- В Подмосковье выпал снег
- 26 апр
- Аномальные изменения: какое давление ожидается в Москве 26 и 27 апреля
- 24 апр
- Четыре рыбака пропали после шторма на Волге
- 24 апр
- Торнадо в Оклахоме разнес военную авиабазу
- 24 апр
- Сильнейшая за последние месяцы: на Солнце зафиксирована мощная вспышка
- 23 апр
- Уверенно раскрываем зонтики: какая погода будет в Москве 23 апреля
- 23 апр
- Надежда на тепло: Синоптик оценил погодные условия на майские праздники в Москве
- 23 апр
- Слишком холодная весна: апрельские снегопады повлияли на настроение россиян
- 22 апр
- Дыхание севера: какая погода ждет москвичей 23 апреля
