Осторожно, холод! Как спасти сад в весенние заморозки 2026

Садовод Самойлова: нетканый материал — спасение сада от весенних заморозков

Весенние возвратные заморозки могут погубить многолетники и оставить без урожая плодовые деревья. Об этом предупреждает садовод-блогер Светлана Самойлова в беседе с URA.RU.

«В апреле снимать полностью укрытие с растений не предусмотрительно. Однако, если это произошло, то нужно поставить над ними дуги и накрыть нетканым материалом», — рассказала эксперт.

Особенно уязвимы виноград и крупнолистная гортензия — им вредны морозы ниже минус двух градусов. Многолетники вроде хризантемы и астильбы выдерживают до минус пяти, но пробудившиеся побеги могут погибнуть при более сильном похолодании. Крупнолистные сорта (герань, хоста, эхинацея) страдают уже при минус двух. Роджерсия, попавшая под мороз в период цветения, вообще не зацветет.

Самый надежный способ защиты — укрытие.

«Чтобы защитить роджерсию, накрываю перед похолоданием картонной коробкой. Если температура воздуха ниже минус двух, то сверху кладу нетканку», — поделилась садовод.

Плодовые деревья в апреле менее уязвимы. По словам Самойловой, почки, только начавшие зеленеть, не пострадают.

«Сердцевина цветка — это будущий плод. Если при температуре минус два градуса она защищена лепестками, то урожай сохранится», — объяснила она.

Для защиты кустарников эксперт советует соорудить из дуг крестообразный каркас и накрыть его нетканым материалом. Крупные деревья частично обматывают агроволокном или мешковиной. При похолодании до минус трех градусов эффективно дождевание — нужно облить растения из шланга с зажатым пальцем, чтобы они покрылись водяной пленкой.

«Секрет в том, что бутоны, цветы, листья и побеги покрываются водяной пленкой, которая вскоре замерзнет, образуя многочисленные ледяные капсулы», — пояснила Самойлова.

В Россельхозцентре рекомендуют за несколько дней до холодов опрыскать сад калийными удобрениями (монофосфат калия, калиевая селитра или сульфат калия — десять граммов на десять литров воды) или препаратами с янтарной кислотой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.