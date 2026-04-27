Осторожно, холод! Как спасти сад в весенние заморозки 2026

|
Элина Битюцкая
При похолодании до минус трех градусов можно применять метод дождевания.

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Весенние возвратные заморозки могут погубить многолетники и оставить без урожая плодовые деревья. Об этом предупреждает садовод-блогер Светлана Самойлова в беседе с URA.RU.

«В апреле снимать полностью укрытие с растений не предусмотрительно. Однако, если это произошло, то нужно поставить над ними дуги и накрыть нетканым материалом», — рассказала эксперт.

Особенно уязвимы виноград и крупнолистная гортензия — им вредны морозы ниже минус двух градусов. Многолетники вроде хризантемы и астильбы выдерживают до минус пяти, но пробудившиеся побеги могут погибнуть при более сильном похолодании. Крупнолистные сорта (герань, хоста, эхинацея) страдают уже при минус двух. Роджерсия, попавшая под мороз в период цветения, вообще не зацветет.

Самый надежный способ защиты — укрытие.

«Чтобы защитить роджерсию, накрываю перед похолоданием картонной коробкой. Если температура воздуха ниже минус двух, то сверху кладу нетканку», — поделилась садовод.

Плодовые деревья в апреле менее уязвимы. По словам Самойловой, почки, только начавшие зеленеть, не пострадают.

«Сердцевина цветка — это будущий плод. Если при температуре минус два градуса она защищена лепестками, то урожай сохранится», — объяснила она.

Для защиты кустарников эксперт советует соорудить из дуг крестообразный каркас и накрыть его нетканым материалом. Крупные деревья частично обматывают агроволокном или мешковиной. При похолодании до минус трех градусов эффективно дождевание — нужно облить растения из шланга с зажатым пальцем, чтобы они покрылись водяной пленкой.

«Секрет в том, что бутоны, цветы, листья и побеги покрываются водяной пленкой, которая вскоре замерзнет, образуя многочисленные ледяные капсулы», — пояснила Самойлова.

В Россельхозцентре рекомендуют за несколько дней до холодов опрыскать сад калийными удобрениями (монофосфат калия, калиевая селитра или сульфат калия — десять граммов на десять литров воды) или препаратами с янтарной кислотой.

Ранее садовод Светлана Самойлова объяснила, как правильно сеять астры, чтобы получить крепкую рассаду.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
75.53
0.70 88.28
0.75
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:41
Звездная династия и брак на всю жизнь: Александру Лазареву-младшему исполнилось 58 лет
11:31
Погода на майские удивит? Синоптики рассказали, ждать ли потепления
11:31
В результате удара ВСУ погиб сотрудник ЗАЭС
11:22
Гендиректор НМГ и министр культуры РФ посетили съемочную площадку «Черного шелка»
11:20
Четверо мужчин ограбили магазин в Люберцах на 1,5 миллиона рублей
11:02
Стасу Михайлову исполнилось 57 лет: путь от летчика до любимца миллионов женщин

Сейчас читают

Игорь Левитас: За что и как в ЕС дадут Украине 90 млрд евро — рано радуетесь
В Москве пройдет прощание с журналистом Алексеем Пимановым
Стиль поколения: как отличить по одежде бумера от миллениала, зумера и Альфа
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео