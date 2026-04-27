«Не ходил к врачам»: Якубович рассказал о стальном характере Пиманова

Диана Кулманакова

Несмотря на загруженный график, телеведущий всегда улыбался.

Каким был Алексей Пиманов при жизни: воспоминания коллег

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Леонид Якубович: Алексей Пиманов не ходил к врачам, все было хорошо

Народный артист РФ Леонид Якубович рассказал, что его друг, ведущий программы «Человек и закон» Алексей Пиманов, обладал «металлическим характером» и никогда не обращался к врачам. Об этом Якубович рассказал в беседе с KP.RU.

Пиманов умер 23 апреля в возрасте 64 лет от остановки сердца.

«Впервые я почувствовал, что незаменимые люди есть. Кусок жизни выдранный из каждого из нас», — поделился Якубович.

Армейский «металлический характер»

Ведущий программы «Поле чудес» рассказал, что он знал Пиманова около 40 лет. Историй накопилось не мало, поэтому Якубович поделился ярким воспоминанием о товарище из его армейского прошлого.

Пиманов, служа в степи, потребовал, чтобы его подчиненные ели мясо, а не обгладывали кости после начальства.

«Молодой пацан, степь, еда так себе. Мясо доставалось местному начальству, а ребята получали мослы — чем и питались. Первогодок пришел к замполиту и сказал: „Мои будут есть мясо“, тот его послал. Он к командиру части: „Мои будут есть мясо“. Его могли в пыль стереть. А он стоял на своем. И через месяц они ели мясо. Он был просто командиром отделения — шесть человек. И этот металлический характер на всю жизнь», — поделился ведущий.

Смех и футбол вместо врачей

Якубович отметил, что Пиманов, несмотря на огромную занятость, всегда улыбался и умудрялся все успевать. Артист признался, что даже завидовал этому качеству друга и не мог понять, как тот распределяет время.

«Он на всех кадрах всегда улыбается. <…> Улыбается все время, всегда все было хорошо — не ходил он ни к каким врачам, он смеялся, хохотал, футбол, хоккей», — вспомнил Якубович.

За свою жизнь Пиманов создал более 100 документальных фильмов, руководил телеканалом «ТВ Центр» на протяжении долгих лет, а также являлся автором и ведущим программы «Человек и закон».

Церемония прощания пройдет 27 апреля на Троекуровском кладбище.

