Трамп предложил направить остатки соцвыплат гражданам на погашение госдолга США

Дарья Корзина
Дарья Корзина

Речь идет о деньгах, оставшихся от единовременных выплат в размере двух тысяч долларов.



Фото: Reuters/Jonathan Ernst

Остаток средств, выделенных для выплат гражданам с низким и средним уровнем дохода, будет использован для уменьшения государственного долга. Об этом президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил на своей странице в социальной сети Truth Social.

Американский лидер пояснил, что речь идет о деньгах, оставшихся от единовременных выплат в размере двух тысяч долларов. По его словам, они станут частью программы по снижению долговых обязательств страны.

Трамп добавил, что источником дополнительных поступлений станут доходы от тарифов, введенных его администрацией в отношении ряда государств. Он отметил, что ожидает «значительный» объем этих средств, который позволит «существенно сократить» долг США.

Ранее 5-tv.ru передавал, что президент США назвал противников повышения торговых тарифов «глупцами», отметив при этом, что пенсионные сбережения американцев достигли рекордного уровня за всю историю страны.

