Главный щит зимой: чем питаться в холодное время года для укрепления иммунитета

Нутрициолог Кованова: зимой необходимо употреблять в пищу теплую еду
Чтобы укрепить иммунитет в холодное время года, необходимо употреблять в пищу теплую еду. Об этом в разговоре с aif.ru рассказала диетолог, нутрициолог Софья Кованова.
«Зимняя диета существует в концепции адаптивного метаболизма. Зимой организму требуется больше энергии для терморегуляции и синтеза тепла, поэтому не надо „мучить“ его холодными блюдами. Ешьте теплую пищу», — объяснила врач.
По словам Ковановой, речь идет о термогенной нутрициологии, которая предусматривает обработку еды теплом в сочетании с употреблением в пищу продуктов, богатых триптофаном.
«То есть в меню должны быть тунец, индейка, яйца, сыр, творог, орехи, семена, бананы… Также сделайте акцент на употреблении морской рыбы — она богата жирами, хорошо влияет на формирование именно бурого жира внутри организма», — советует нутрициолог.
