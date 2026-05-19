Разрушает память: ученые назвали необратимые последствия зависимости от сладкого

Злоупотребление сладостями наносит вред когнитивным функциям организма

Регулярное употребление продуктов с высоким содержанием сахара наносит долгосрочный вред когнитивным функциям организма, который сохраняется даже после перехода на правильное питание. Об этом сообщило издание Nutritional Neuroscience со ссылкой на исследование специалистов из Технологического университета Сиднея.

В ходе научной работы эксперты проанализировали данные почти трех десятков экспериментов, проведенных на животных, чтобы оценить влияние вредной пищи на мозговую активность.

В центре внимания оказались диеты, насыщенные жирами и быстрыми углеводами, а также возможности организма восстановиться после смены рациона на более здоровый и сбалансированный.

Результаты показали, что коррекция питания положительно сказывается на работе мозга, однако степень восстановления напрямую зависит от того, чем именно злоупотреблял субъект ранее.

Ученые выяснили, что негативные последствия диеты с обилием жиров устраняются значительно легче. В то же время избыток сахара или его комбинация с жирной пищей оставляет глубокий след: в таких случаях функции памяти восстанавливались гораздо медленнее и менее эффективно.

Авторы исследования подчеркивают, что наиболее уязвимым органом в этой ситуации оказывается гиппокамп — специфический отдел мозга, который критически важен для процессов обучения и формирования воспоминаний.

По мнению австралийских специалистов, обнаруженные закономерности указывают на то, что сахар оказывает более пагубное влияние на когнитивное здоровье, чем считалось ранее.

Длительное потребление сладостей фактически перестраивает работу нейронных связей, что делает процесс реабилитации крайне сложным.

Стоит отметить, что ранее исследователи предлагали способы борьбы с пагубной привычкой: например, было доказано, что небольшая порция орехов в качестве перекуса способна заметно снизить тягу к продуктам с сахаром. Тем не менее новые данные призывают к более осознанному подходу к ежедневному меню ради сохранения остроты ума.

