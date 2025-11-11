Фальшь или правда: Шаляпин расставил все точки над і в отношениях с Цымбалюк-Романовской

Прохор Шаляпин: отношения с Цымбалюк-Романовской были срежессированы

Певец Прохор Шаляпин раскрыл правду о том, что его отношения с вдовой актера Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской были полностью срежиссированы. Их идею с «романом» с радостью приняли на федеральном канале. Об этом любимец женской аудитории рассказал в недавнем интервью.

Издание URA.RU связалось с Виталиной. Пианистка заявила, что она никогда не скрывала, что отношения с Шаляпиным — всего лишь игра ради пиара. По ее словам, в то время у нее был тяжелый период в жизни и ей хотелось отвлечься. И Прохор идеально подошел на роль «возлюбленного».

После окончания «романа» их дороги с артистом разошлись. Прохор и Виталина не поддерживают даже дружеское общение. В беседе с Собчак артист назвал пианистку доброй и выразил сожаление, что ей долго пришлось ухаживать за больным Джигарханяном.

Однако Цымбалюк-Романовская не поверила в искренность слов своего «бывшего», заявив, что в его жизни слишком много шоу.

«В жизни Прохора очень много шоу, он такой человек. Наверное, это очень хорошо», — отметила Виталина.

Пианистка призналась, что не жалеет о прошлом, но предпочитает его забыть. Она давно отошла от шоу-бизнеса и сейчас посвящает свою жизнь преподаванию уроков музыки, концертам и воспитанию дочери.

