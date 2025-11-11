«Вызывает сожаление»: в России визовые ограничения ЕС назвали дискриминационными

Постпредство России назвало визовые ограничения ЕС дискриминационными

Решение Европейского Союза об ограничении выдачи многократных виз российским гражданам дискриминационно и не может не вызывать ничего, кроме сожаления. Об этом 11 ноября заявили в Постоянном представительстве РФ при ЕС. Официальное заявление опубликовано в мессенджере Telegram.

В сообщении говорится, что подобные действия полностью опровергают ранее озвученные представителями Евросоюза заявления о том, что «ограничительные меры» ЕС не направлены против россиян. Такого рода ущемления свидетельствуют о лицемерии официальных европейских лиц.

Помимо этого, в ведомстве также напомнили, что все государства-члены ОБСЕ, включая страны Евросоюза, согласно Хельсинкскому заключительному акту 1975 года взяли на себя обязательства по содействию поездкам, упрощению и ускорению формальностей для въезда иностранных граждан.

В Постпредстве добавили, что европейские страны явно боятся пускать россиян на свои территории, поскольку граждане государств Евросоюза смогут воочию убедиться в том, что распространяемая информация о России неверна.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, ЕС ужесточил выдачу шенгенских мультивиз россиянам в рамках 19-го пакета санкций, введенного в конце октября. Однако Еврокомиссия не сможет по своей воле полностью закрыть границы для туристов из России.

