Сиюминутная выгода: как в России борются с теневой занятостью

Почти миллион российских работников вывели из «теневого» рабства! Речь о сотрудниках, которые получают зарплату в конвертах, но при этом не могут претендовать на пенсионные выплаты и оплату больничного. Но теперь их работодателям придется перечислять взносы в пенсионный и социальный фонды.

Какие методы используются для выявления нелегальных схем, и что грозит организациям, нанимающим сотрудников «втемную» — узнал корреспондент «Известий» Александр Надсадный.

«Серые» схемы в трудовых отношениях стали социальным явлением. На первый взгляд, они выгодны и работодателям, которые экономят на налогах, и работникам, которые получают за это бонус в виде прибавки к зарплате. Но у «теневой» модели, как и у медали, — две стороны.

«Они не могут рассчитывать на какие-то социальные выплаты, а именно медицинское страхование и пенсионное страхование. В связи с этим любая нелегальная работа предполагает риски», — говорит кандидат экономических наук, доцент экономического факультета РУДН Наталья Шувалова.

Основные налоговые теневики — самозанятые. Они главная группа риска, как, например, Денис, продажник из Ижевска. С таким фрилансером, готовым на все, работодателю комфортно: ни тебе налогового бремени, ни страховых отчислений, ни социальных обязательств.

«Нет каких-то определенных окладов, нет 13-х зарплат, нет больничных, отпускных, но меня это как-то сейчас не очень сильно волнует. В данный момент я получаю больше денег», — заявил менеджер по продажам Денис Катаргин.

Сиюминутная выгода для работника зачастую важнее трудового стажа и будущей пенсии, а для работодателя — это ящик Пандоры, где всегда есть риск получить штраф, пересчитанные налоги и пени.

По оценкам Росстата, по итогам 2024 года, занятых в экономике россиян насчитывалось 72 миллиона человек. При этом «в тени» работало 16 миллионов, что составило 13,4% от всего трудоспособного населения.

Чтобы не терять миллиарды налоговых рублей и социально защитить работающих по договору, Министерство труда подготовило проект приказа, который расширит полномочия межведомственных комиссий для сбора информации о тех, кто прячется в тени и не декларирует свои реальные доходы.

«В налоговой больше инструментов будет, чтобы отслеживать, где раньше было трудоустроено данное физическое лицо, с какими работодателями взаимодействовало», — отмечает юрист, руководитель трудовой практики BBNP Елена Черносвитова.

В группе риска работодатели, в чьих компаниях трудятся более 35 самозанятых или индивидуальных предпринимателей, чей доход превышает 30 тысяч рублей в месяц. Только за 9 месяцев налоговый свет в темных окнах зажегся порядка у 720 тысяч работающих «втемную». Получается, целый большой российский город, который теперь принесет в госказну дополнительный доход.

Новый план по противодействию нелегальной занятости рассчитан на два года. По данным Роструда, уже легализовано более двух миллионов работников.

«Работник вначале может не понимать, зачем ему это нужно. В тот момент, когда работник решит создать семью, получить кредит на автомобиль или взять ипотеку, конечно же, официально подтвержденного дохода, который так необходим, чтобы получить заемную сумму, его просто не будет», — говорит HR-эксперт, руководитель международного кадрового агентства по подбору и развитию персонала Гарри Мурадян.

Власти обещают и дальше ужесточать подобный контроль, поскольку нелегальная занятость приносит государству серьезные экономические и социальные проблемы. Ведь работая в «серой» зоне, сотрудники лишаются страхового пенсионного обеспечения, оплачиваемых отпусков и гарантированных законом условий труда.

