Сенат США одобрил законопроект о возобновлении работы федерального правительства

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 34 0

За документ проголосовали 60 сенаторов, против — 40.

Фото: Reuters/Aaron Schwartz

Сенат США поддержал законопроект, который позволяет возобновить работу федерального правительства и завершить приостановку работы (шатдаун), которая длилась более месяца, а именно 40 дней, сообщило британское информационное агентство Reuters.

За документ проголосовали 60 сенаторов, против — 40, что стало первым успешным голосованием после 14 предварительных неудач, когда законопроект не собирал необходимых 60 голосов.

Законопроект предусматривает финансирование правительства до 30 января 2026 года и направлен на рассмотрение в Палату представителей для окончательного утверждения.

Если Палата представителей окончательно примет этот законопроект с поправками, то он отправиться на подпись к президенту США Дональду Трампу. По информации агентства, этот процесс может занять несколько дней.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, приостановка работа правительства США была вызвана разногласием между республиканцами и демократами по поводу принятия закона о бюджете. Шатдаун начался в полночь 1 октября 2025 года и побил все рекорды по длительности.

