Охотился в деревнях: лесники поймали кровожадного тигра-людоеда

В Индии лесники поймали кровожадного тигра-людоеда

В индийском штате Карнатка сотрудники лесного департамента поймали тигра, который за последние две недели убил трех человек. Об этом сообщает The Indian Express.

Последним потерпевшим стал 35-летний Чоудайя Наик из деревни Халле-Хеггодилу, расположенной рядом с национальным парком Бандипур. Тигр напал на него и растерзал, а уже на следующий день его удалось поймать специалистам.

По заключению ветеринаров, возраст тигра около 13 лет. Из-за изношенных зубов, которые почти полностью стерлись, ему стало трудно охотиться на диких животных. В связи с этим он начал заходить в деревни и нападать на людей и домашних животных.

Сотрудники лесного департамента продолжают патрулировать окрестности, поскольку в регионе наблюдается активность еще нескольких тигров.

Ранее стая волков-людоедов начала активно нападать на жителей одного из районов штата Уттар-Прадеш. Об этом сообщает Hindustan Times. За три недели хищники расправились с шестью жителями — среди погибших четверо детей и пожилая пара, при этом около двадцати человек получили ранения, а один ребенок, схваченный волками, до сих пор не найден.

Для обеспечения безопасности населения в регионе работают 21 оперативная группа лесного департамента и привлеченные специалисты, которые ведут активные поиски стаи.

