Охотился в деревнях: лесники поймали кровожадного тигра-людоеда

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 42 0

Он успел убить по меньшей мере троих местных жителей.

Лесники поймали тигра-людоеда

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Индии лесники поймали кровожадного тигра-людоеда

В индийском штате Карнатка сотрудники лесного департамента поймали тигра, который за последние две недели убил трех человек. Об этом сообщает The Indian Express.

Последним потерпевшим стал 35-летний Чоудайя Наик из деревни Халле-Хеггодилу, расположенной рядом с национальным парком Бандипур. Тигр напал на него и растерзал, а уже на следующий день его удалось поймать специалистам.

По заключению ветеринаров, возраст тигра около 13 лет. Из-за изношенных зубов, которые почти полностью стерлись, ему стало трудно охотиться на диких животных. В связи с этим он начал заходить в деревни и нападать на людей и домашних животных.

Сотрудники лесного департамента продолжают патрулировать окрестности, поскольку в регионе наблюдается активность еще нескольких тигров.

Ранее стая волков-людоедов начала активно нападать на жителей одного из районов штата Уттар-Прадеш. Об этом сообщает Hindustan Times. За три недели хищники расправились с шестью жителями — среди погибших четверо детей и пожилая пара, при этом около двадцати человек получили ранения, а один ребенок, схваченный волками, до сих пор не найден.

Для обеспечения безопасности населения в регионе работают 21 оперативная группа лесного департамента и привлеченные специалисты, которые ведут активные поиски стаи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.01
-0.22 93.93
0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:15
Мать убила трехлетнего сына, чтобы освободить место для нового ребенка
11:10
Главная распродажа года: как маркетологи заставляют покупать то, что нам не нужно
11:01
«Отлично чувствую!» — Анна Пересильд ответила на критику своего актерского таланта
10:53
Сиюминутная выгода: как в России борются с теневой занятостью
10:45
Россиянка погибла в ДТП с автобусом в провинции Египта
10:45
«Основная преграда»: посол РФ Алипов назвал условие завершения конфликта на Украине

Сейчас читают

Украина вывела европоставки «Турецкого потока» на новый рекорд
Работа «Ураганов» на константиновском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году