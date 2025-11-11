Небезобидная особенность: на какие болезни указывают холодные конечности

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук

Мерзнущие руки и ноги могут быть следствием одной из распространенных вредных привычек.

Почему часто мерзнут руки и ноги

Фото: 5-tv.ru

Эндокринолог Овчарова: холодные конечности могут указывать на анемию.

Постоянно холодные руки и ноги могут быть признаками серьезных проблем со здоровьем. Об этом изданию Газета.ру рассказала врач-гинеколог, гинеколог-эндокринолог Татьяна Овчарова.

«Кратковременно руки и ноги мерзнут у всех на холоде — это естественный механизм защиты. Тело направляет кровь от конечностей к жизненно важным органам. Но если вы постоянно кутаетесь в плед при комнатной температуре — это повод прислушаться к себе», — отметила медик.

Эксперт уточнила, что причин, из-за которых человек чувствует холод даже в теплом месте, может быть несколько. Одна из них — это железодефицитная анемия. Недостаток этого вещества сказывается на гемоглобине, который переносит кислород в крови. При анемии тело старается обеспечить кровью жизненно важные органы: мозг и сердце. А вот мышцы и кожа конечностей в таком случае начинают «голодать», а значит, и мерзнуть. Признаками этого недуга являются: постоянная усталость, бледность, учащенное сердцебиение.

Еще одна причина, которая может вызвать постоянную зябкость, — снижение функции щитовидной железы, отметила Овчарова. При недостаточной активности этого органа начинает замедляться обмен веществ, а значит, и выработка тела. Кроме холодных рук и ног, стоит обратить на то, как часто вы устаете, на сколько сухая у вас кожа, не выпадают ли волосы и не прибавилось ли у вас лишнего веса.

Пониженное артериальное давление тоже может обеспечить вас холодными конечностями. Все из-за того, что кровь достигает мелких сосудов рук и ног с недостаточной силой. Еще проблемы с «каналами» для крови, от которых зависти мощность поступления крови в разные части тела, возникают у курильщиков. Эта вредная привычка вызывает спазм сосудов и ухудшить кровообращение.

Если заметите, что у вас холодные конечности, стоит обратиться к врачу следовать его инструкциями.

