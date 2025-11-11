Стать лучшим: в школах и колледжах Москвы пройдут фестивали ГТО

Айшат Татаева
Айшат Татаева 29 0

Ежегодные соревнования позволят не только завоевать звание сильнейшего класса в параллели, но и выполнить нормативы для личного рекорда.

В школах и колледжах Москвы пройдут фестивали ГТО

Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский

Во всех школах и колледжах Москвы теперь ежегодно будут проходить масштабные фестивали Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО). Мероприятия организуют в формате командных соревнований, где каждый класс сможет побороться за звание лучшего в своей параллели. При этом у каждого школьника будет возможность выполнить нормативы и установить личный рекорд, сообщили в пресс-службе столичного Департамента образования и науки.

«Нормативы ГТО — это не просто проверка физической подготовки, а важный шаг к формированию силы воли, дисциплины и стремления к здоровому образу жизни. Наши ребята с каждым годом показывают все более высокие результаты, доказывая, что трудолюбие и настойчивость приносят заслуженные награды. Их успехи — это гордость нашего клуба и яркий пример того, что движение вперед всегда начинается с самого себя», — отметил руководитель школьного спортивного клуба «Звезда» школы № 1474 Алексей Данилкин.

Фестивали станут частью масштабной работы города по развитию школьного спорта. Ежегодно в центре тестирования Московского центра воспитательных практик нормативы ГТО сдают более 240 тысяч учеников. В прошлом году золотые значки получили более 45 тысяч юных спортсменов.

