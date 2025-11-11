«Отлично чувствую!» — Анна Пересильд ответила на критику своего актерского таланта

Дарья Орлова
Взлет молодой артистки на российских экранах вызвал бурю обсуждений и спровоцировал жаркие дебаты в сети по поводу ее очередной кинороли.

Как Анна Пересильд ответила на хейт в свою сторону

Фото: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia

Анна Пересильд не реагирует на хейт по поводу своего актерского таланта

На прошлой неделе в российских кинотеатрах стартовал фильм «Алиса в Стране чудес», в котором главную роль исполнила 16-летняя актриса Анна Пересильд. Над картиной работала команда режиссера Алексея Учителя — отца Анны. После премьеры на молодую звезду обрушился поток резкой критики от пользователей социальных сетей, блогеров и отдельных кинокритиков.

Многие зрители негативно отозвались о работе Пересильд, отмечая в первую очередь скудную мимику, недостаток эмоций и обвиняя актрису в безразличии на экране. Особенно остро звучали комментарии о том, что именно благодаря известным родителям Анна заняла ключевую позицию в проекте. Однако были и те, кто призвал публику посмотреть на ситуацию иначе: в TikTok одна из блогерш публично выступила в защиту Анны, заметив, что стоит задуматься о самочувствии юной актрисы после массового хейта. Пересильд лаконично отозвалась на этот вопрос в комментариях: «Я себя отлично чувствую!».

В то же время, сама Анна в своих соцсетях осталась верна прежнему стилю, никак не комментируя нападки и делясь только позитивными новостями из своей жизни и о фильме. По ее словам, она благодарна судьбе за возможность воплотить столь яркий и необычный образ.

«Отлично чувствую!» — Анна Пересильд ответила на критику своего актерского таланта
