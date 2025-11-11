В ФСБ заявили о причастности Bellingcat к попытке угона российского МиГ-31

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 52 0

Организация контролируется спецслужбами Великобритании.

Попытка угона МиГ-31

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила 11 ноября о том, что организация Bellingcat* была вовлечена в заговор западных стран и Киева, направленный на попытку угона российского истребителя МиГ-31.

Сотрудник ФСБ рассказал, что украинская военная разведка при поддержке британских спецслужб пыталась похитить самолет, оснащенный гиперзвуковой ракетой «Кинжал». По его словам, разведчики стремились завербовать российских военных пилотов, предлагая сумму до трех миллионов долларов за перелет боевой машины в одну из стран НАТО.

Ранее Донецкий суд вынес приговор двум гражданам Колумбии — Хосе Арону Медина Аранде и Александеру Анте, которые признаны виновными в участии в вооруженном конфликте на стороне Украины. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Донецкому региону.

По данным ведомства, мужчины прибыли в Украину в ноябре 2023 года, подписали контракт с 49-м отдельным штурмовым батальоном «Карпатская сечь» и участвовали в боевых действиях против российских войск.

* признана нежелательной организацией в РФ

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.01
-0.22 93.93
0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:15
Мать убила трехлетнего сына, чтобы освободить место для нового ребенка
11:10
Главная распродажа года: как маркетологи заставляют покупать то, что нам не нужно
11:01
«Отлично чувствую!» — Анна Пересильд ответила на критику своего актерского таланта
10:53
Сиюминутная выгода: как в России борются с теневой занятостью
10:45
Россиянка погибла в ДТП с автобусом в провинции Египта
10:45
«Основная преграда»: посол РФ Алипов назвал условие завершения конфликта на Украине

Сейчас читают

Украина вывела европоставки «Турецкого потока» на новый рекорд
Работа «Ураганов» на константиновском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году