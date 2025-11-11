Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила 11 ноября о том, что организация Bellingcat* была вовлечена в заговор западных стран и Киева, направленный на попытку угона российского истребителя МиГ-31.

Сотрудник ФСБ рассказал, что украинская военная разведка при поддержке британских спецслужб пыталась похитить самолет, оснащенный гиперзвуковой ракетой «Кинжал». По его словам, разведчики стремились завербовать российских военных пилотов, предлагая сумму до трех миллионов долларов за перелет боевой машины в одну из стран НАТО.

Ранее Донецкий суд вынес приговор двум гражданам Колумбии — Хосе Арону Медина Аранде и Александеру Анте, которые признаны виновными в участии в вооруженном конфликте на стороне Украины. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Донецкому региону.

По данным ведомства, мужчины прибыли в Украину в ноябре 2023 года, подписали контракт с 49-м отдельным штурмовым батальоном «Карпатская сечь» и участвовали в боевых действиях против российских войск.

* признана нежелательной организацией в РФ

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.