Названа вероятная причина пожара на стройке на севере Москвы

Дарья Корзина
ЧП унесло жизни семи человек, десятки спасены из горящего здания.

Причина пожара на стройке на севере Москвы — нарушение техники безопасности

Нарушение техники безопасности при проведении строительных работ рассматривается в качестве одной из причин пожара в строящемся жилом доме на севере Москвы. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

«В качестве причины рассматривается нарушение техники безопасности при проведении работ. Также будут изучены другие версии возникновения пожара», — высказался собеседник агентства

Пожар произошел в здании по адресу 2-й Амбулаторный проезд, 14. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установили, что огонь охватил второй и третий этажи строящегося дома. В дальнейшем пламя распространилось практически на все уровни, в результате чего центральная часть здания полностью выгорела, а остекление оказалось разрушено.

Возгоранию присвоили пятый, максимальный ранг сложности. По данным оперативных служб, площадь пожара составила около 1,4 тысячи квадратных метров. В ликвидации участвовали более 200 человек и 65 единиц техники. Для усиления группировки задействовали пожарный поезд, при этом авиацию решено было не привлекать.

В результате происшествия погибли семь человек. Еще 31 человека спасли из здания. Для эвакуации и работы на высоте по периметру объекта развернули подъемные механизмы, внутри действовали звенья газодымозащитной службы.

