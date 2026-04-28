Апрельская непогода в Московском регионе стала рекордной по трем показателям
Синоптики обещают скорое возвращение весеннего тепла.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru
Мощные снегопады накрывают Центральную Россию с новой силой. В столице и Подмосковье они уже вошли в историю. Синоптики зафиксировали сразу три рекорда для конца апреля: по выпавшим осадкам, высоте сугробов и минимальному атмосферному давлению.
По всему региону сейчас устраняют последствия ураганного ветра. Энергетики восстанавливают электроснабжение в десятках населенных пунктов.
Сложная ситуация и в соседних регионах. В Тверской и Новгородской областях без света остаются тысячи жителей. Задействованы дополнительные бригады ремонтников.
Но, по прогнозам, настоящая весна вернется в центральную Россию совсем скоро. Уже к майским праздникам на улице будет почти плюс 20 градусов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что затянувшаяся непогода в Центральной России может сорвать посевную. Как рассказали «Известиям» представители отрасли, в случае с яровыми культурами — ячменем, горохом и пшеницей — речь может идти о сдвиге сроков на три недели, что создает риски для сокращения урожая. В худшем случае аграрии будут вынуждены отказаться от посева части культур.
Проблему признают и в Минсельхозе: по данным ведомства, из 56 миллионов гектаров сейчас засеяно только четыре. Фермеры отмечают, что такая погода в апреле наблюдается впервые за последние 39 лет.
