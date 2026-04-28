Мечта едва не сорвалась: как незнакомец помог Волочковой деньгами

Волочкова: незнакомый мужчина помог мне поехать на балетный конкурс в юности

Мечта Анастасии Волочоковой о победе на балетном конкурсе едва не разрушилась из‑за нехватки денег. Про случай из юности заслуженная артистка России рассказала в беседе с РИА Новости.

По ее словам, ситуацию изменили незнакомец, который внезапно вмешался.

Артистка вспомнила, что поездка на этот конкурс была для нее очень важна: она хотела не просто выступить, а завоевать золотую медаль. Однако у семьи не было средств на дорогу.

«У нас даже денег не было на то, чтобы поехать туда (на балетный конкурс. — Прим. ред.). Я сказала, что все равно поеду, мне была нужна эта золотая медаль», — пояснила Анастасия.

Мать артистки, Тамара Владимировна, обратилась в кассы «Аэрофлота» в Санкт-Петербурге и попросила сделать скидку для артистов балета. Там она объяснила, что ее дочь едет на конкурс и очень рассчитывает на победу. Этот разговор услышал посторонний мужчина.

Как рассказала Волочкова, ее мать призналась незнакомцу, что денег на поездку не хватает. При этом она подчеркнула, что юная балерина настроена выиграть конкурс. После этого мужчина решил помочь им.

При этом артистка добавила, что, возможно, позже этот человек узнал, кому именно он тогда помог, но больше он с ней не связывался.

Ранее балерина Анастасия Волочкова жестко ответила критикам, заявив, что вошла в историю как выдающаяся русская балерина. Артистка напомнила, что такие легенды отечественного балета, как Юрий Григорович, Майя Плисецкая, Владимир Васильев, Екатерина Максимова, Галина Уланова, а также композитор Родион Щедрин, высоко оценивали ее талант.

