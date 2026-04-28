В Хабаровском крае мужчина погиб при взрыве в воинской части

Эвакуированы 20 человек, среди них восемь детей.

В чем причина взрыва в воинской части Хабаровского края

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В Хабаровском крае мужчина погиб при взрыве в здании на территории воинской части. Как уточнил источник 5-tv.ru, инцидент произошел в ночь на 28 апреля в селе Князе-Волконское-1.

По предварительным данным, взрыв прогремел в доме офицерского состава (ДОС) 55. После происшествия из здания эвакуировали 20 человек, среди них было восемь детей.

Личность погибшего установили. Им оказался полковник Кузьменко, командир батальона учебной связи.

Ранее появилась информация, что неустановленное взрывное устройство находилось в цветочном горшке. Однако позже, после осмотра места происшествия, стало известно, что устройство заложили в почтовый ящик.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Чаплыгинском районе Липецкой области местный житель открыл огонь по сотрудникам военной полиции. В результате нападения один из правоохранителей скончался на месте от смертельного ранения. Нападавшего оперативно задержали.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Одним удача, другим испытания: гороскоп для всех знаков зодиака на май 20...

15:40
Срывы и потеря контроля: чем опасен алкоголь в длинные майские выходные
15:38
ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая
15:32
Ради наживы: мошенница выдавала себя за похищенную 45 лет назад девочку
15:25
Названа вероятная причина пожара на стройке на севере Москвы
15:20
Мечта едва не сорвалась: как незнакомец помог Волочковой деньгами
15:16
Врачи перечислили смертельно опасные привычки: связаны с питанием и физической активностью
«Сняла порчу» и исчезла с миллионами: незнакомка жестоко обманула пенсионерку
«Ужасное место»: адвокаты раскрыли, в каких условиях содержится Артем Чекалин
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео